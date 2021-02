Dopo GameStop, il popolo di Reddit passa all’argento. Nel weekend in tilt i principali rinvenditori online

Pubblicità

ROMA – Archiviato GameStop, adesso tocca all’argento. Anzi è da circa 48 ore che l’hashtag “#silversqueeze” è diventato estremamente popolare su Twitter, rilevano le principali testate americane E già venerdì il prezzo del metallo prezioso aveva superato i 27 dollari l’oncia, con un rialzo superiore al 6%, domenica il rialzo era del 29% a 29 dollari, il massimo degli ultimi 5 mesi. E’ la nuova frontiera di Reddit, i gruppi di piccoli investitori che stanno sfidando e mettendo in crisi i big della finanza di Wall Street.

E dopo l’argento, potrebbe arrivare anche l'”attacco” all’oro, avvertono i gemelli Winklevoss (partner di Mark Zuckerberg agli albori di Facebook, ruolo poi riconosciuto in sede di giudizio in tribunale): “Il #silversqueeze è sintomo della rabbia contro l’establishment”, ha twittato qualche ora fa Tyler Winklevoss. “Se il mercato dell’argento si dimostra fraudolento, faresti meglio a credere che il mercato dell’oro sarà il prossimo”, rincara la dose il fratello Cameron. Mentre tra gli analisti c’è chi ipotizza che gli investitori “fai-da-te” potrebbero spostarsi su altri mercati di materie prime, a cominciare dal grano.

Ma intanto i principali siti di vendita al dettaglio di argento hanno lanciato già nello scorso fine settimana ampi avvertimenti di aumento della domanda e in qualche caso anche di esaurimento della fornitura, riporta la Cnn. “A causa della domanda senza precedenti di prodotti in argento, non siamo in grado di accettare ulteriori ordini su un gran numero di prodotti, fino all’apertura dei mercati globali domenica sera”, ha scritto per esempio APMEX, tra i maggiori rivenditori online di metalli preziosi al mondo. Avvisi analoghi sono stati postati online nelle ultime ore da Money Metals e altri importanti siti del settore.

Tuttavia molti analisti sono scettici. “Noi siamo fiduciosi che l’influenza dei piccoli investitori sull’argento non durerà a lungo”, spiegano da Commerzbank, secondo quanto riporta il FInancial Times. Ma già nelle chat di Reddit viaggia il nuovo obiettivo: argento a 75 dollari l’oncia entro la fine di aprile. E c’è chi dice che potrebbero anche farcela: dopotutto si tratta di un mercato di dimensioni limitate, a differenza di altri ben più ampi di materie prime come il petrolio.





