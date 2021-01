“Dopo l’1.20”, dramma al GfVip: dietro le quinte è rissa, “un autore costretto a intervenire”. Fuori i nomi

Pubblicità

Sullo stesso argomento:

Francesco Fredella 27 gennaio 2021

C’è un giallo durante ogni puntata del Grande Fratello Vip. Un gieffino arriva, si mette seduto al proprio posto senza parlare con gli altri ex concorrenti e va via. Ci pensa Sonia Lorenzini, durante “Casa Chi”, a raccontare l’aneddoto. “Massimiliano Morra? Non pervenuto, confermo. Se non fosse per l’ingresso iniziale non lo vedrei proprio, non parla con nessuno. Lui arriva, fa un saluto generico, si siede, finisce la puntata e non si vede più. Io non l’ho conosciuto ma non lo vedo neanche interagire con gli altri [ex concorrenti, ndr]. Ma da quello che mi hanno detto era così anche in Casa, significa che non gli sta simpatico nessuno”, dice l’ex vippona del Grande Fratello.

Infatti, Morra – che qualche mese fa è stato protagonista di una delle vicende più nebulose di questa edizione – sembra quasi scomparso dai radar. E adesso, che qualcuno si è accorto della sua assenza, la Lorenzini svela tutti i retroscena di quello che accade prima e dopo ogni puntata. Spunta di nuovo quel presunto litigio tra la Brandi e Franceska Pepe. “Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio”, dice la Lorenzini a Casa Chi. “La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole [la Pepe e la Brandi avevano litigato a Live-Non è la d’Urso e la ex ballerina era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell’influencer, ndr] mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli”, continua. Cala il gelo. Tutti questi dettagli non erano mai affiorasti. Roba da mettersi le mani nei capelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.





Go to Source

Tweet Share Pinterest