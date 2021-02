Dpcm, ristoranti aperti fino alle 22, il Cts frena: “Modificherebbe efficacia delle misure, ma la decisione spetta al Governo”

Pubblicità

Il Comitato tecnico scientifico frena sulla possibilità di riaprire bar e ristoranti fino alle 22. “Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l’efficacia nella mitigazione del rischio”. È quanto ha risposto il Comitato tecnico scientifico alla richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico sulla ‘riapertura di pubblici esercizi’.

“Circa la previsione di rimodulazione delle misure previste nelle diverse fasce di rischio”, sottolineano gli esperti, “si rimanda alle valutazioni del decisore politico”. In ogni caso, sempre relativamente ai rischi, “andrebbero considerate le diverse tipologie dei pubblici esercizi, distinguendo” tra ristoranti e bar. Nel verbale della riunione del 26 gennaio anzi vi sono indicate “alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso”.

Una gelata per chi aveva chiesto la riapertura di bar e ristoranti fino alle 22. Da Toti a Fontana ai rappresentanti di categoria. il presidente della Liguria, Giovanni Toti, su Facebook aveva data per certa una rimodulazione delle misure preventive: “Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione: è arrivato finalmente il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico e speriamo che si possa partire al più presto. Lo avevamo chiesto più volte in Conferenza delle Regioni e siamo soddisfatti del risultato raggiunto. La difficile situazione economica che stanno vivendo le nostre attività – aggiunge il governatore – è stata anche oggetto dell’incontro con il Presidente incaricato Draghi, che ha ben compreso l’importanza di andare incontro ai lavoratori in difficoltà. Auspichiamo quindi che arrivi subito il via libera anche da parte del Governo perché permettere alle nostre attività di lavorare in sicurezza deve essere, insieme alla lotta al virus, una priorità assoluta per il Paese”.

Il Cts ha sottolineato che spetta al Governo poi prendere la decisione definitiva sulle riaperture serali. Governo a cui si è rivolta la Regione Lombardia, sostenuta dalla Federazione Pubblici Esercizi (Fipe) e da Epam Milano che chiedono che “il Governo che si sta costituendo in questi giorni provveda nel più breve tempo possibile all’emanazione di un nuovo Dpcm per consentire di aprire a cena fino alle 22 in fascia gialla e durante le ore diurne in fascia arancione a chi ha spazi con tavoli”.

Anche Coldiretti spinge per una riapertura serale dei locali perché è in questa parte della giornata che ristoranti, pizzerie e agriturismi realizzano l’80% del loro fatturato. E alla loro attività è collegato un indotto dell’agroalimentare Made in Italy, che nel 2020 ha perso, tra vino e cibi invenduti, un valore stimato in 9,6 miliardi di euro.

Anche alla luce dell’avanzare della campagna di vaccinazione, secondo Coldiretti e Filiera Italia, “sarebbe pertanto fondamentale consentire ai ristoranti, che si trovano nelle zone gialle e che dimostrano di rispettare i rigidi requisiti previsti, l’apertura serale fino all’orario di inizio coprifuoco, anche alla luce delle importanti misure di sicurezza adottata, quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso. Con tale possibilità limitata ai locali di ristorazione con servizio al tavolo – concludono Coldiretti e Filiera Italia – si coniugherebbero tutela della salute dei cittadini e ripresa dell’attività economica e lavorativa dell’intera filiera agroalimentare italiana, cui sono collegati circa 4 milioni di lavoratori”.

