Draghi alla Camera, carceri e corruzione: il discorso applaudito sia dai garantisti che dai giustizialisti

Pubblicità

Pubblicità

Ci sono due novità rispetto a ieri nel discorso (tredici minuti, otto applausi) di replica di Mario Draghi alla Camera dei deputati: l’importanza della lotta alla corruzione, la necessità di guardare alla criminalità non solo per i dati della statistica ma anche per la percezione che ne ha la cittadinanza, e le parole spese contro il sovraffollamento delle carceri, un passaggio da radicale. Marco Cecchini nel suo libro L’enigma Draghi scrive che in passato il premier abbia espresso simpatia per molte battaglie del Partito radicale.

Nel suo italiano impeccabile, anche l’Accademia della Crusca gli ha fatto i complimenti, Draghi ha confermato l’impressione fatta al Senato: non vuol accontentare tutti. L’identità del suo governo è più forte degli umori dei social, sembra dirci.

Ha ottenuto l’applauso della Lega quando, parlando delle piccole e medie imprese, ha detto che sulla tutela del made in Italy e la concorrenza sleale “l’impegno del governo sarà totale”.

Calorosi applausi quando ha detto che la corruzione è un fattore disincentivante per le imprese estere che vogliono investire in Italia, insomma mafia e camorra sono un freno al Pil, senza legalità e sicurezza non c’è crescita che tenga. Un tema caro ai Cinquestelle. E lo è anche la mancata semplificazione della pubblica amministrazione. Uno dei cavalli di battaglia del centrodestra da sempre.

Sulla giustizia si è tuttavia notata una discontinuità con la linea giustizialista del ministro Bonafede. Qui la sintonia con Marta Cartabia, notoriamente garantista, sembra totale. Il governo, ha detto, s’impegna a migliorare la giustizia civile e penale e si batterà per “un processo giusto e di durata ragionevole in linea con la durata degli altri Paesi europei”.

Colpisce il passaggio pieno di orgoglio sul turismo, che ripartirà, ha detto, “perché noi siamo l’Italia”: un invito a coltivare l’amore patrio.

Ha concluso con un inno al futuro: “Spero che condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro che confido ispiri lo sforzo comune” per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica e che “certamente caratterizzerà l’azione del mio governo”.

Stasera la fiducia di Montecitorio e poi inizierà la navigazione del governo Draghi. Presto capiremo se sarà all’altezza delle grandi attese che ha suscitato nel Paese.





Go to Source

Tweet Share Pinterest