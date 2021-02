Draghi, dopo la convocazione al Quirinale in Borsa già volano i future e Spread al ribasso

Pubblicità

La convocazione di Mario Draghi al Quirinale ha messo le ali, stasera, ai future sull’Ftse Mib, il principale indice azionario della Borsa di Milano, che viaggiano ora in rialzo sulla piattaforma Investing di oltre 400 punti, ossia del 3,24% a quota 22.497,50 punti.

Piazza Affari aveva ieri chiuso ben tonica, con l’indice in rialzo dell’1,11% a 22.066,87 punti, grazie al buon andamento di Wall Street, oltre che il nuovo piano di stimolo per l’economia americana. Ieri lo spread ha chiuso in ribasso a 113,5 punti.

Mario Draghi sarà presidente del consiglio, una volta accettato l’incarico, dal momento del giuramento nelle mani del Capo dello Stato. Solo dopo è previsto il passaggio alle Camere a cui il premier si presenta per chiedere la fiducia esponendo il suo programma. In caso la fiducia gli venisse negata dunque, il premier resterebbe comunque in carica per gli affari correnti fino alla formazione di un nuovo esecutivo o, in caso di elezioni anticipate, fino alla nascita del nuovo governo dopo il voto. Visti i tempi tecnici necessari per una campagna elettorale e per l’incarico di un governo dopo l’insediamento delle nuove Camere, sarebbe comunque Draghi a scrivere il piano italiano per il Next generation Ue.





