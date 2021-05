Draghi: “Il green pass europeo pronto a metà giugno”. Sui migranti: “Le immagini di quei bimbi morti sono inaccettabili”

Il green pass sanitario europeo “sarà pronto a metà giugno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, aggiungendo che “sulla questione dei brevetti” dei vaccini “si sta arrivando ad una soluzione che è quella che promette di più: prevede il conferimento obbligatorio di licenze nei momenti più di emergenza”. I Ventisette, nelle conclusioni del vertice, evidenziano il “miglioramento della situazione epidemiologica generale” che “consentirà una graduale riapertura delle nostre società”. Ma si dovrà “rimanere vigili per quanto riguarda l’emergere e la diffusione di varianti e agire se necessario”.

“C’è stata una certa soddisfazione sul modo in cui procedono le vaccinazioni un po’ dappertutto, e la campagna deve accelerare anche in estate. Le forniture continueranno ad arrivare in modo sufficiente”, ha continuato il premier.

Oltre al Covid, l’altro tema di giornata al Consiglio europeo a Bruxelles è stato quello delle migrazioni. “Vari Stati membri hanno chiesto di rimettere l’argomento all’ordine del giorno del prossimo vertice europeo a giugno e ci sarà effettivamente una discussione e si parlerà della Turchia e della Russia”, ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. La commissaria Ue Johannson fa sapere che “abbiamo messo a punto un meccanismo di solidarietà apposito per l’Italia”. Draghi chiede “una risposta solidale, non di indifferenza” da parte dell’Europa. “non voglio spingermi nel parlare di progressi ma spero che la buona volontà si traduca in fatti. Avevo detto in anticipo che avrei sollevato il problema dell’immigrazione, ho offerto i numeri delle ultime settimane. Devo dire che soprattutto da parte di Francia e Germania c’è coscienza del problema, ma anche da parte di altri. Occorre una risposta solidale, non di indifferenza”, ha proseguito il premier italiano.

Che ha commentato le immagini dei bimbi morti sulla spiaggia libica di Zuwara diffuse da Open Arms. “Inaccettabili”.