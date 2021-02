Draghi incontra i partiti. Anche Casaleggio a Roma. Di Battista insiste sul no

Proseguono oggi le consultazioni di Mario Draghi. Il premier incaricato vedrà stamani le autonomie, Leu e Iv; poi nel pomeriggio Fdi, Pd e FI, con Silvo Berlusconi tornato apposta dalla Provenza per guidare la delegazione azzurra. Anche Beppe Grillo è arrivato ieri sera a Roma per incontrare Conte e i vertici di M5s, e domani potrebbe partecipare alle consultazioni di Draghi col movimento. Pure il presidente di Rousseau Davide Casaleggio è nella Capitale e potrebbe incontrare il fondatore. All’interno del M5S Alessandro Di Battista rimane invece arroccato su una posizione nettamente contraria: “Ogni ora che passa aumentano le ragioni per dire no a Draghi”, scrive sul suo profilo Facebook. E aggiunge: “Esecutivo politico non ha nessun senso oggi. Draghi farà un Recovery a favore dei potentati e poi si farà eleggere Capo dello Stato”.

Ieri l’ex numero uno della Bce ha incassato le aperture di Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi. Rimane il nodo Lega, tentata di dare il suo sostegno all’esecutivo Draghi sulla spinta del numero due della Lega Giancarlo Giorgetti. Ma un eventuale ingresso dei leghisti nel governo non è ben visto dal Pd, che punta a una coalizione Ursula senza i sovranisti.

La giornata in diretta

Ore 08:06. Casaleggio a Roma, forse incontro con Grillo

Anche Davide Casaleggio è a Roma, e non è escluso che nelle prossime ore veda Beppe Grillo, il garante del Movimento arrivato nella capitale nella serata di ieri. Il presidente dell’associazione Rousseau é arrivato a Roma martedi scorso per una serie di incontri anche con esponenti del M5S.