Draghi scherza con Donnarumma: “‘Ndo stai? Che parate”

“I vostri successi sono stati straordinari”. Il premier Mario Draghi accoglie così gli atleti italiani ricevuti oggi a Palazzo Chigi, gli azzurri del calcio campioni d’Europa dopo oltre 50 anni, il tennista Matteo Berrettini “primo italiano a giocare una finale di Wimbledon in quasi un secolo e mezzo di storia”, e la nazionale di atletica under 23 che ha chiuso al primo posto il medagliere degli Europei di categoria, “unica volta in 13 edizioni”, ha affermato. “Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Sono sempre stato molto orgoglioso di essere italiano ma questa volta abbiamo festeggiato insieme le vostre vittorie: quello di cui ci avete resi orgogliosi è di essere uniti in queste celebrazioni anche in nome dell’Italia. Lo sport segna la storia delle nazioni, ogni generazione ha i suoi ricordi e oggi siete voi a essere entrati nella storia, coi vostri sprint, i vostri servizi, i gol, le parate, e che parate”, ha detto ancora il premier cercando con lo sguardo complice di Donnarumma.

a cura di Camilla Romana Bruno

