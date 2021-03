Un po’ come avviene per la presidenza degli Usa: la comunicazione sui social di Mario Draghi si poggia tutta sugli account ufficiali di Palazzo Chigi, arrivati a due milioni di follower e in costante crescita. Altro dato interessante della politica online è che l’unico gruppo parlamentare di minoranza, la destra di Fratelli d’Italia, non attacca mai direttamente il presidente del Consiglio. Opposizione sì, ma assai soft. L’analisi dettagliata è ad opera di “Fb Bubbles – Fb & Associati”, società esperta del settore.

Intanto, nella classifica dei ministri più seguiti sui social, a lunga distanza da Luigi Di Maio (fanbase di 4 milioni di persone), troviamo il ministro della Cultura Dario Franceschini, la ministra per il Sud Mara Carfagna, il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini. “Un’assenza importante – si legge nel dossier – è quella dei ministri della Lega, che fino a questo momento hanno mostrato scarsa propensione a comunicare sui social, dettaglio singolare soprattutto se si pensa al massiccio utilizzo delle piattaforme da parte del partito e del leader Matteo Salvini“. In questo contesto ad essere determinanti saranno – è l’analisi – le scelte dei leader delle forze di maggioranza “i quali, nonostante non ricoprano incarichi di governo, resteranno i detentori delle quote più consistenti di share-of-voice nell’arena social. Primo tra tutti Salvini, con una fanbase complessiva di oltre 8 milioni di follower, seguito da Giuseppe Conte, probabile prossimo nuovo capo politico del M5S con i suoi 6,7 milioni di follower”.

Da quando Draghi è presidente del Consiglio le interazioni social dei leader di partito sono calati, probabilmente grazie al fatto che il livello dello scontro si è abbassato. Ma come detto il report fa notare “da un’analisi dei post pubblicati da Giorgia Meloni nelle ultime settimane si nota l’assenza di attacchi diretti a Draghi: anche nel giustificare il voto contrario alla fiducia al nuovo governo, è mancato un attacco al presidente del Consiglio, sostituito con un’accusa rispetto all’eccessivo ‘peso della sinistra nell’esecutivo'”.

Il punto per ora senza risposta è che una maggioranza così ampia, composta anche da forze che fino a poche settimane fa portavano avanti un legittimo ruolo di opposizione, “apre una riflessione – ragiona lo studio – su quali strategie saranno messe in campo dai vari partiti per massimizzare il proprio impatto politico, oltre a far evolvere o mantenere la propria identità”.