Draghi vara il governo, la notizia fa il giro del mondo: “Insolito riserbo sulle trattative”

ROMA – I siti e i quotidiani di tutto il mondo danno notizia della chiusura – a tempo di record – della crisi politica italiana. Oggi il giuramento del nuovo governo. Poi il voto di fiduca delle Camere: “Una formalità”.

Il Wall Street Journal dà quasi per scontato che anche l’Italia uscirà presto dall’emergenza sanitaria, grazie ai vaccini. A quel punto, sarà più chiara a tutti la vera missione di Mario Draghi. Quella di sottrarre il Paese a una condizione di grave “sofferenza economica”. Draghi – secondo il quotidiano statunitense – è nelle condizioni di riuscire laddove gli ultimi governi hanno fallito.

E una forte apertura di credito arriva anche dal New York Times, che titola: “Un gigante dell’Europa si prepara a guidare un nuovo esecutivo di unità nazionale”. Il quotidiano aggiunge che – qualora Roma dovesse sprecare le risorse comunitarie del Recovery Fund – difficilmente l’Ue deciderà in futuro stanziamenti così generosi.

Ma sul punto arrivano le parole fiduciose di Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, che considera la nascita del governo Draghi una “ottima notizia”. L’Europa è rassicurata dalla reputazione del premier italiano, uomo capace di farsi carico della esecuzione dei progetti e di aggirare i colli di bottiglia decisionali.

Il quotidiano britannico The Guardian spiega che Draghi è sostenuto, nei sondaggi, da oltre il 60 per cento degli italiani. E una percentuale appena più bassa – circa il 50 per cento – si augura che il presidente del Consiglio resti in carica fino alla fine naturale della legislatura, nel 2023.

Poi una precisazione: anche il governo Monti era partito, nel 2011, con il favore dell’opinione pubblica, fino a quando le misure di austerity dell’esecutivo avevano infranto l’idillio.

Il quotidiano spagnolo El País sottolinea la “insolita segretezza” con cui l’ex banchiere ha condotto le sue trattative in questi giorni. Segretezza che non è stata violata da “spifferi” o fughe di notizie. Al punto che nessuno dei leader politici aveva certezza che Draghi sarebbe salito al Quirinale proprio venerdì per sciogliere la riserva e nessuno poteva scommettere che un proprio compagno di partito era davvero nella lista definitiva dei ministri.

Le Figaro, da Parigi, spiega che il presidente della Repubblica Mattarella – pur senza dichiararlo – si è ispirato alla dottrina di Aldo Moro secondo cui i momenti di emergenza grave giustificano la convergenza politica tra partiti anche molto lontani. In prospettiva, sarà Fratelli d’Italia a crescere nei consensi grazie alla sua linea: sosterrà i provvedimenti chiave del nuovo esecutivo, senza però impegnarsi nella fiducia.

Sempre dalla Francia, Le Monde osserva che il nuovo ministero alla Transizione ecologica rappresenta una “scelta senza precedenti” per l’Italia e che il ministro designato (Roberto Cingolani) è uno scienziato di fama, dal settembre del 2019 responsabile della Innovazione tecnologica del gigante dell’industria aerospaziale Leonardo.

Critica invece è la televisione AlJazeera, che avrebbe voluto più donne al tavolo del governo: “Invece ce ne sono soltanto otto”.

In Germania, la Frankfurter Allgemaine Zeitung fa notare che svariati ministri chiave del precedente esecutivo sono rimasti al loro posto, da Di Maio (Esteri) a Speranza (Salute). In questo modo, il nuovo premier ha fatto intendere che non tutto andava male nella gestione del suo predecessore, Conte.

La testata online Politico.eu scrive che “Draghi non ha nominato un ministro per gli Affari Europei, e questo suggerisce che gestirà egli stesso, in prima persona, il dossier” del Recovery Fund.

La televisione pubblica inglese Bbc spiega che il voto di fiducia – alla Camera e al Senato, la prossima settimana – rappresenta quasi una “formalità” per il nuovo governo, che può contare sull’appoggio trasversale di quasi tutti i principali partiti dopo il via libera anche dei 5Stelle che conservano – appunto con Luigi Di Maio – la prestigiosa Farnesina.





