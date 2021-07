Due aerei russi fanno interrompere la conferenza stampa dei premier lituano e spagnolo nella base Nato

Una conferenza stampa congiunta del presidente lituano Gitanas Nauseda e del premier spagnolo Pedro Sanchez che si teneva questa mattina nella base aerea Nato di Siauliai, in Lituania, è stata interrotta a causa della presenza di due velivoli russi. Lo riporta il quotidiano El Pais, che cita fonti del governo. La conferenza stampa è ripresa circa 25 minuti più tardi.

La base di Siauliai ospita aerei di diversi paesi Nato. Due caccia spagnoli hanno ricevuto l’ordne di levarsi in volo per intercettare i due Su-24 dell’aviazione di Mosca che sorvolvano le acque internazionali del Mar Baltico. “Questo giustifica la presenza delle forze spagnole”, ha detto Sanchez riprendendo la conferenza stampa. I due aerei russi erano decollati dall’enclave di Kaliningrad e avevano i transponder spenti, ha fatto sapere lo Stato maggiore lituano che ha aggiunto che i piloti non hanno presentato il proprio piano di volo e non hanno mantenuto la comunicazione con il centro regionale di controllo del traffico aereo.

Incidenti di questo tipo sono frequenti nel Baltico. La Nato sorveglia l’area dal 2004, da quando cioé Estonia, Lettonia e Lituania – Stati dell’ex Urss – si sono unite alla Nato.