Dwada, il migrante che sognava di fare il calciatore ma fu scambiato per uno scafista

Pubblicità

Pubblicità

Sognava di fare il calciatore, ma è stato scambiato per uno scafista e condannato ad un’odissea giudiziaria conclusasi solo dopo più di cinque anni. Aveva a stento 18 anni Dawda Manneh, quando da solo è partito dal Nord della Libia, con in tasca una lettera di referenze del Bollore Football club, la sua squadra in Gambia e il sogno di giocare a calcio in Europa. Per realizzarlo, ancora minorenne si è messo in viaggio dalla sua città natale, ha sopportato la prigionia nei lager libici e come tanti si è messo in fila per tentare la traversata del Mediterraneo e provare a costruire un futuro altrove.

Migranti, sbarchi non stop e Ong bloccate. L’Italia chiede la ripresa dei ricollocamenti in Europa di Alessandra Ziniti 10 Maggio 2021

Era il novembre del 2016. Gli scafisti, quelli veri, ad un certo punto gli hanno lasciato il motore in mano e indicato approssimativamente la rotta. Ed era lui a tentare di governare la bagnarola su cui viaggiava con altri trenta quando la Topaz Commander li ha individuati, soccorsi e accompagnati a Vibo Valentia. È lì, racconta oggi il Quotidiano del sud, che per Dawda Manneh è iniziato un nuovo incubo.

Poco dopo lo sbarco viene arrestato. Per gli investigatori, era lui lo scafista e come tale viene condannato prima dal tribunale di Vibo Valentia, poi dai giudici della corte d’Appello. Ci è voluta la Cassazione e un nuovo e più approfondito processo d’appello per riconoscere che Manneh non è che l’ennesima vittima di chi traffica con le vite di esseri umani dalla Libia.

“Nel nuovo processo è stata sentita una donna siriana che ha viaggiato con il mio assistito e ha detto chiaramente che lui si era messo al timone per salvare gli altri e non perchè fosse in combutta con chi ha organizzato il traffico. Ma soprattutto – specifica l’avvocato Salvatore Perri, che ha seguito il caso – la signora, rintracciata in Germania grazie all’Interpol, ha specificato che quando è stata sentita era stanchissima e poco lucida”. Per due gradi di giudizio però ci si è accontentati di acquisire i verbali di chi come lei con il ragazzo ha viaggiato ed è stato sottoposto ad interrogatorio dopo un viaggio rischioso e interminabile.

“Manneh è stato ingiustamente in carcere per quasi tre anni e il suo è forse uno dei casi più tragici, ma purtroppo – commenta il legale – non è l’unico”. Inerzie, orientamenti consolidati, difficoltà nel reperire i testimoni troppe volte – spiega l’avvocato – portano a giudizi frettolosi che non considerano la dinamica ormai nota della maggior parte dei viaggi dalla Libia. “Spesso il timone viene messo in mano al più giovane o ingenuo dei passeggeri. E non è una proposta, ma un ordine”.

Per Manneh, una luce di speranza è arrivata a fine 2019, quando la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a 5 anni e mezzo che gli era stata inflitta e ha ordinato un nuovo processo. Dopo tre anni dietro le sbarre, il ragazzo è stato scarcerato e ospitato in un centro d’accoglienza in Calabria, ha provato a costruirsi una vita. Ma ha fatto in fretta a capire che per lui in Italia non ci sarebbe stato futuro, che nel giro di poco per lui l’unico destino sarebbe stato quello di finire a ingrossare l’esercito dei braccianti costretti ancora a lavorare per pochi euro a cassetta.

Per questo, si è rimesso in viaggio. Destinazione, Germania. Oggi è a Francoforte, ha fatto richiesta di protezione internazionale e in attesa che il suo caso venga definito, lavora e frequenta una scuola di tedesco. E con cinque di ritardo, ha anche iniziato a lavorare al suo sogno, giocando in una squadra locale.





Go to Source

Tweet Share Pinterest