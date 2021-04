È morta Helen McCrory, in Harry Potter era la madre di Draco Malfoy

Pubblicità

È morta Helen McCrory, l’attrice inglese che interpretava Narcissa Malfoy, madre di Draco nella saga di Harry Potter e Polly Gray nella serie tv Peaky Blinders. Aveva 52 anni. Ha dato l’annuncio sui social il marito, Damian Lewis, attore visto in serie tv come Homeland e Billions.

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nella nostra vita. Ha illuminato ogni cosa. Va’ adesso, Piccola, in cielo e grazie”.

Con il marito Damian Lewis (ansa)

Nella sua carriera ha interpretato Cherie Blaire nel film The Queen con Helen Mirren, ha partecipato alla serie Life insieme al marito ed è stata nuovamente Cherie Blair nel 2010 per I due presidenti. Nel 2011 è stata diretta da Martin Scorsese in Hugo Cabret ed è apparsa nel film di James Bond Skyfall. La carriera è stata divisa tra teatro, cinema e tv, nel 1995 era stata insignita del Shakespeare Globe Awards. Lascia due figli adolescenti.





