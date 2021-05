È morta Olympia Dukakis, premio Oscar per ‘Stregata dalla luna’

Pubblicità

“La mia adorata sorella, Olympia Dukakis, è scomparsa questa mattina a New York City. Dopo molti mesi di salute cagionevole, è finalmente in pace con il suo Louis”, ha scritto il fratello dell’attrice, Apollo, citando il marito Louis Zorich, anche lui attore, deceduto nel 2018. Con questo messaggio viene annunciata la scomparsa di un’altra grande attrice hollywoodiana di origini greche.

Dopo il debutto nel 1962, Dukakis ha recitato in numerose serie tv e film di successo, da Il giustiziere della notte (1974) con Charles Bronson alla celebre soap opera Aspettando il domani nella parte della dottoressa Barbara Moreno.

Nata a Lowell, nel Massachusetts, ha desiderato diventare un’attrice sin dalla tenera età. Avrebbe voluto studiare recitazione al college, ma i suoi genitori, immigrati greci, la convinsero a seguire un’istruzione più pratica. Studiò fisioterapia alla Boston University con una borsa di studio della National Foundation for Infantile Paralysis. Dopo aver conseguito la laurea, lavorò in un ospedale a Marmet, West Virginia, e presso l’Ospedale per le malattie contagiose di Boston.

Ma il richiamo del teatro alla fine la portò a studiare recitazione alla Boston University e, una volta entrata in teatro, non abbandonò più la carriera di attrice. Appassionata, regista, produttrice e insegnante, Dukakis nella sua lunga carriera ha trovato il tempo per l’impegno civile, dedicandosi ai diritti delle donne e la difesa delle donne.

L’oscar come attrice non protagonista è però arrivato nel 1988 con Stregata dalla luna, film cult nel quale interpretata la madre di Loretta Castorini (la popstar e premio Oscar per quel ruolo, Cher), ruolo che le valse anche un Golden Globe.

Ha recitato anche in Una donna in carriera (Working Girl), la commedia di Mike Nichols del 1988, Fiori d’acciaio (1989) di Herbert Ross, in Goodbye Mr. Holland (1995) di Stephen Herek, Il club delle vedove (The Cemetery Club) diretto da Bill Duke nel 1993 e nella trilogia di film comici Senti chi parla (1989), Senti chi parla 2 (1990) e Senti chi parla adesso! (1993), tutti con John Travolta.

Nel 2013 ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame, grazie ai suoi contributi all’industria cinematografica.





