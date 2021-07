E’ morto a Torino lo storico Angelo Del Boca, fu uno dei maggiori studiosi del colonialismo italiano

Angelo Del Boca è morto oggi nella sua casa di Torino. Storico e giornalista, fu uno dei maggiori esperti del colonialismo italiano. Nato a Novara nel maggio del 1925, era direttore della rivista di storia contemporanea ‘I sentieri della ricerca’. Fu inviato speciale della Gazzetta del Popolo e del Giorno, che lasciò nel 1981. Fra le sue tantissime pubblicazioni, i quattro volumi de Gli italiani in Africa Orientale, i due de Gli Italiani in Libia e le biografie Hailé Selassié, Il negus. Vita e morte dell’ultimo re dei re e Gheddafi. Una sfida dal deserto. Del 2015 la pubblicazione per Mondadori di Nella notte ci guidano le stelle: La mia storia partigiana in cui descrive la paura dei rastrellamenti, degli incendi dei paesi, della violenza delle truppe nazi-fasciste, rivelando in un passaggio nel volume tutte le inquietudini di un adolescente: “Combatto non per la Patria ma per rivedere il volto di mia madre”. Il funerale si svolgerà giovedì 8 luglio alle 10:30 nella parrocchia del Nazzareno a Torino.

Angelo Del Boca: “Gli immigrati? Siamo noi ad avergli rubato la vita” Antonio Gnoli 23 Febbraio 2019

Del Boca è stato il primo studioso italiano ad occuparsi della ricostruzione critica e sistematica della storia politico-militare dell’espansione italiana in Africa Orientale e Libia denunciando i numerosi crimini di guerra compiuti dalle truppe italiane durante le guerre coloniali fasciste. In guioventù fu anche costretto ad arruolarsi nella Repubblica sociale per scongiurare l’arresto del padre, albergatore. Fu inviato in Germania per l’addestramento e assegnato alla Divisione Monterosa dalla quale poi disertò una volta rientrato in Italia nell’estate 1944.

Da quel momento entrò nella Resistenza e fu un partigiano in prima linea con la brigata alpina Giustizia e Libertà di Piacenza. Nel dopoguerra, si iscrisse al Partito socialista italiano di Unità proletaria (Psiup) e iniziò a scrivere libri di memorie (tra cui la raccolta di racconti Dentro mi è nato l’uomo) e articoli giornalistici, divenendo redattore capo del settimanale socialista Il Lavoratore di Novara. Nel 1981, con l’avvento di Bettino Craxi, decise di abbandonare Il Giorno e il Psi. Dopo aver smesso i panni del giornalista, Del Boca si concentrò sullo studio del passato coloniale italiano e sulla campagna d’Africa di Benito Mussolini.

Italiani brava gente. Oppure no? Luigi Manconi 30 Giugno 2020

Nel 2005 uscì uno dei maggiori successi editoriali, Italiani, brava gente? in cui vennero narrati i maggiori crimini italiani dal 1861, la soppressione del brigantaggio e la ribellione dei Boxer, i crimini in Libia ed Etiopia, la guerra d’occupazione nei Balcani, il collaborazionismo della RSI nelle deportazioni, dimostrando ancora una volta che il mito degli italiani brava gente è, di fatto, smentito dalla storiografia Del Boca però si è sempre detto consapevole che “gli italiani non sono peggio degli altri. Sono al livello di inglesi, portoghesi, spagnoli e di tutti coloro che hanno commesso grandi genocidi laddove sono andati a fare conquiste”. Nel 2008 ha pubblicato la sua autobiografia Il mio Novecento: biografia di un giornalista e di un intellettuale rigoroso, in cui ripercorre tutta la sua vita intrecciando quella della sua generazione.