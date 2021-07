E’ morto all’isola d’Elba Lorenzo Bozano, condannato per l’omicidio di Milena Sutter

Pubblicità

Pubblicità

E’ morto, per un malore mentre nuotava, Lorenzo Bozano, il ‘biondino della spider rossa’ che fu condannato all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio della 13enne Milena Sutter, figlia di un industriale. Il rapimento avvenne il 6 maggio del 1971, a Genova, all’uscita della Scuola Svizzera, in centro città. Il caso scosse l’Italia. Bozano finì subito nel mirino degli investigatori per alcune testimonianze oculari. Lui disse di essere stato davanti alla scuola ma negò il rapimento. venne arrestato quando gli investigatori trovarono il corpo a Priaruggia. Assolto in appello, il verdetto fu ribaltato in appello dove venne condannato all’ergastolo, pena confermata dalla cassazione nel 1976. Recentemente, in un colloquio con Il Secolo XIX, aveva detto: “Non voglio fare dichiarazioni anche per rispetto del dolore della famiglia Sutter. Se si chiede umanità per se stessi, bisogna offrirla anche agli altri”. Erano i primi del maggio scorso, a 50 anni dal rapimento di Milena Sutter. Bozano era in regime di semilibertà dal 2019.

Le vite di Milena Sutter, 13 anni, e Lorenzo Bozano, 25 anni, si incrociarono il 6 maggio 1971. Quella di Milena non proseguì, interrotta proprio dalla mano dell’uomo che quel tardo pomeriggio di primavera la rapì. La ragazzina, figlia di un industriale svizzero, venne uccisa il giorno stesso del sequestro, all’incirca tra le 18 e le 18.30, in una zona compresa tra i quartieri di Quarto dei Mille e Quinto al Mare, nel levante genovese. Il suo corpo venne ritrovato il 20 maggio da due pescatori dilettanti, a circa trecento metri dalla spiaggia di Priaruggia, a Quarto dei Mille.

Milena Sutter

A incastrare Bozano, una ‘spider rossa’, ma non solo: l’allora 25enne, una volta fermato, non riuscì a fornire un alibi che lo coprisse dalle 16.15 alle 19.45 e dopo le 22 del 6 maggio; inoltre, secondo quanto ricostruirono gli inquirenti, era considerato dal padre una persona problematica, tant’è che il genitore lo aveva denunciato alla Procura dei minorenni di Genova nel 1965, dicendo che lo riteneva capace di qualsiasi delitto. Il soprannome di ‘biondino della Spider rossa’ nacque perchè alcuni abitanti della via dove vivevano i Sutter dissero a un giornalista che scriveva del caso di aver visto un ‘biondino’ sostare nella zona in cui si trovava la villa degli industriali svizzeri, seduto su una spider rossa ammaccata; alcuni, inoltre, aggiunsero di aver notato la stessa auto nelle vicinanze della scuola frequentata da Milena nei mesi precedenti all’omicidio. Bozano però era ben diverso: aveva i capelli castani, una corporatura massiccia e appariva più vecchio della sua età.

L’inchiesta

Nel 1973 la folla davanrti a palazzo Ducale, dove si celebrava il processo a Bozano

La vicenda giudiziaria fu complessa: vennero trovati ventitrè indizi, ma nessuna prova di colpevolezza nei confronti di Bozano che, nel 1973 venne assolto in primo grado per insufficienza di prove. In appello però, nel 1975, il giudizio viene ribaltato: arrivò la condanna all’ergastolo con l’imputazione di rapimento a scopo di estorsione, omicidio con azione di strozzamento e soppressione di cadavere. La sentenza venne confermata dalla Corte di cassazione nel 1976. Poco dopo Bozano fuggì in Francia, poi in Africa e poi nuovamente in Francia. Qui, il 25 gennaio 1979 venne arrestato. Le autorità francesi negarono l’estradizione in Italia, ma venne espulso in Svizzera, dove la polizia cantonale lo condusse nel carcere di Ginevra il 22 ottobre. Poco dopo, le autorità elvetiche lo estradarono in Italia e incominciò a scontare la sua pena qui. Bozano venne rinchiuso nel carcere di Porto Azzurro, nell’Isola d’Elba, e poi – nel 1989 – ottenne la semilibertà. Beneficiando di permessi premio, creò un allevamento di polli a Porto Azzurro, ma anche per questa sua attività ebbe guai giudiziari. La Guardia di Finanza infatti gli contestò una multa di sei miliardi di lire per non aver dichiarato al fisco mezzo miliardo. Nel 1996 gli sono stati sospesi i benefici di legge. L’11 giugno 1997 ha tentato di molestare una ragazza di 16 anni, a Livorno, spacciandosi per poliziotto; per questo reato è stato condannato nel 1999 ad altri due anni di reclusione, e fino al 2002 non ha potuto più richiedere permessi. Bozano è stato posto in regime di semilibertà nel febbraio 2019. Ospite di una casa di accoglienza per detenuti gestita da un’associazione di volontariato, con mansioni di custode e segretario. E’ morto mentre faceva il bagno all’Isola d’Elba. Aveva 76 anni. Cinquanta anni prima, dalle acque poco distanti del mar ligure, un altro corpo veniva restituito dalle acque, ed era quello della giovane Milena.





Go to Source

Tweet Share Pinterest