E’ morto Carlos Reutemann: corse con la Ferrari in formula uno per due stagioni

La Formula uno perde un grande protagonista del passato. E’ morto a 79 anni Carlos Reutemann: in Formula 1 dal 1972 al 1982, ha gareggiato con la Ferrari due anni, nel 1977 e 1978, con sei vittorie, un terzo e quarto posto nella classifica mondiale piloti. I suoi compagni di scuderia, Lauda e Villeneuve.

Gli altri team, Brabham, Lotus e Williams. Nella sua carriera nella massima categoria ha ottenuto 12 vittorie, 45 podi e sei pole position, in 144 gare a punteggio, oltre a due trionfi in gare fuori campionato. Nel 1981, dopo aver superato il compagno di squadra e primo pilota della Williams Alan Jones, arrivò secondo nel campionato piloti ad un solo punto dal campione Nelson Piquet.

Dopo la Formula Uno la politica: è stato anche senatore

Reutemann è deceduto a Santa Fe, provincia della quale è stato per due volte governatore oltre ad aver ricoperto la carica di senatore nazionale. “Papà è morto in pace e con dignità dopo aver combattuto come un campione con un cuore forte e nobile che lo ha accompagnato fino alla fine. Sono orgogliosa per il padre che ho avuto. So che mi accompagnera’ ogni giorno della mia vita fino a quando non ci incontreremo di nuovo nella casa del Signore” il tweet della figlia Cora, con cui ha annunciato la scomparsa di Reutemann.