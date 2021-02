È morto Chick Corea, leggenda del jazz

È morto all’età di 79 anni Chick Corea, pianista leggenda del jazz. Vincitore di 23 Grammy, ha suonato con i più grandi jazzisti del mondo, da Miles Davis a Stanley Clarke. Origini italiane – all’anagrafe si chiamava Armando Antonio Corea -, l’artista è morto a causa di una rara forma di tumore che solo da poco tempo aveva scoperto di avere.

La notizia della morte del grande artista è stata pubblicata sul suo profilo Facebook con un post che contiene anche il suo commiato, il ringraziamento a “tutti coloro che lungo il mio viaggio hanno contribuito a mantenere vivo il fuoco della musica” e un pensiero a chi gli è stato vicino.

Corea aveva iniziato negli anni Sessanta accanto ad alcuni grandi della musica latinoamericana come Mongo Santamaria e Willie Bobo, prima ancora c’era stato il trombettista Blue Mitchell mentre il primo album è del 1966, si intitola Tones For Joan’s Bones e lo realizza in quintetto con Woody Shaw alla tromba e Steve Swallow al contrabbasso. Due anni dopo, si apre una prima porta d’ingresso tra i grandi del jazz, è l’album Now He Sings, Now He Sobs, Roy Haynes alla batteria e Miroslav Vitous al contrabbasso.

Verso la fine degli anni sessanta entra a far parte del gruppo di Miles Davis e partecipa alla realizzazione di album importanti, daI In a Silent Way a Bitches Brew. “Con lui c’è stato l’apprendistato definitivo”, aveva dichiarato Corea, “ero un apprendista accanto a Miles. Lo eravamo tutti, l’intera band. Quando sono entrato nel gruppo, nel 1968, tutti quelli che suonavano con Miles non facevano altro che imparare da lui. Uno dei suoi primi pianisti era stato Horace Silver, che è stato un mentore per me. Ho avuto gli insegnanti migliori e sono stato fortunatissimo di avere avuto la possibilità di fare queste esperienze. Miles era il miglior insegnante silenzioso, solo poche parole e una dimostrazione alla tromba di quello che voleva”.

Lo scorso ottobre era ancora sul palcoscenico ad esibirsi a Clearwater, in Florida, per un programma di piano solo che andava “da Mozart a Monk”.