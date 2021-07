È morto Gianni Nazzaro, il cantante di ‘Quanto è bella lei’

Pubblicità

Gianni Nazzaro, cantante e attore che con le sue canzoni romantiche ha segnato un tratto della musica leggera degli anni 70, è morto oggi al policlinico Gemelli di Roma, in seguito a un tumore ai polmoni, all’età di 72 anni. La notizia della scomparsa è stata data all’Adnkronos dalla sua compagna, Nada Ovcina, che è stata anche sua agente e ufficio stampa.

Era nato come Giovanni Nazzaro a Napoli il 27 ottobre 1948. Il debutto artistico avviene nel 1965, con lo pseudonimo di Buddy, imitando con successo le voci di Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi e altri artisti in incisioni discografiche di secondo piano. Nel ’68 si fa notare a Un disco per l’estate con il brano Solo noi. Vince il Festival di Napoli 1970 con Me chiamme ammore, e si classifica al primo posto a Un disco per l’estate 1972 con Quanto è bella lei, forse il suo più grande successo, e due anni dopo con Questo sì che è amore.

Tra i successi di Nazzaro, concentrati soprattutto negli anni Settanta, figurano L’amore è una colomba (1970), Bianchi cristalli sereni (1971), Non voglio innamorarmi mai (1972), A modo mio (1974, scritta da Claudio Baglioni ed Antonio Coggio), tutte presentate al Festival di Sanremo, e In fondo all’anima.





