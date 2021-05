È morto il regista e sceneggiatore Peter Del Monte

Pubblicità

È morto stamattina, dopo una lunga malattia, nella clinica Antea, a Roma, il regista Peter Del Monte. Aveva 77 anni. Lo annunciano la compagna Marina e la figlia Emilia. Da tempo viveva a Santa Marinella. Giovedì mattina l’ultimo saluto nella stessa clinica.

Sceneggiatore e regista, era di origine italoamericana nato a San Francisco nel 1943, si era diplomato al Centro Sperimentale di cinematografia sotto Roberto Rossellini. Tra i titoli più conosciuti Compagna di viaggio con Asia Argento e La ballata del lavavetri. Dopo l’esordio del 1975 con Irene, irene ha realizzato una dozzina di film; nel 1980 vinse il Premio speciale della giuria alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con L’altra donna e, nel 1982, il Premio per il miglior contributo artistico al Festival di Cannes per Invito al viaggio. Con Piccoli fuochi (1985) aveva vinto il Nastro D’Argento per il Miglior Soggetto Originale nel 1986, del film era protagonista Valeria Golino alla quale è stato legato sentimentalmente fino al 1987. Con Golino ha girato anche Tracce di vita amorosa un film di quattordici piccole storie con un ricchissimo cast corale: Stefania Sandrelli, Massimo Dapporto, Laura Morante, Walter Chiari, Chiara Caselli. Compagna di viaggio vede Asia Argento e Michel Piccoli come strana coppia on the road, farà vincere il David di Donatello all’attrice ventiduenne.





