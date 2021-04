ROMA – È morto il teologo svizzero Hans Küng, noto internazionalmente soprattutto per le sue posizioni teologiche e morali spesso critiche verso la dottrina della Chiesa cattolica. Lo studioso che rifiutava il dogma dell’infallibilità papale si è spento oggi all’età di 93 anni nella sua casa di Tubinga, in Germania. La notizia è stata data dalla Fondazione Weltethos con un comunicato: “Con Hans Küng, perdiamo il carismatico e impressionante creatore della Fondazione e un maestro visionario per un mondo più giusto e pacifico”.

Nato il 19 marzo 1928, Küng è stato professore emerito di teologia ecumenica all’Università di Tubinga. Fu uno dei più giovani partecipanti al Concilio Vaticano II. Nel 1979 il Vaticano gli precluse l’insegnamento della teologia cattolica per via dle suo rifiuto del dogma dell’infallibilità del Papa. Più di recente, nel 2010, aveva chiesto che Benedetto XVI facesse “mea culpa” per il modo in cui la Chiesa aveva gestito per decenni la piaga della pedofilia.

Instancabile promotore del dialogo tra le fedi religiose, si era ritirato dalla vita pubblica nel 2013, per ragioni di salute.