E’ morto Libero De Rienzo: stroncato da un infarto a 44 anni

E’ deceduto all’età di 44 anni, stroncato da un infarto nella sua casa romana, l’attore, regista e sceneggiatore napoletano Libero De Rienzo. A dare la notizia è stata la famiglia. A trovare il corpo senza vita di De Rienzo è stato un amico, preoccupato perchè non riusciva a mettersi in contatto con l’attore da qualche giorno.

Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, che è stato aiuto regista di Citto Maselli.

Viveva a Roma, legato a Napoli, aveva nel cuore Procida per la quale ha combattutto tante battaglie come quella per salvare l’unico ospedale dell’isola. Lascia la moglie Marcella Mosca, costumista, due bambini di 6 e 2 anni.

Libero aveva vinto il David di Donatello nel 2002, nel film Fortapàsc di Marco Risi, ha interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Tra i suoi lavori successivi, ‘Smetto quando voglio’ (2014) e nel 2019 il film ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’.