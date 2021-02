E’ morto Marco Dimitri, il capo della setta dei Bambini di Satana

BOLOGNA – E’ morto a Bologna Marco Dimitri, che fu capo della setta dei Bambini di Satana, alla fine degli anni Novanta al centro di una controversa inchiesta giudiziaria. Insieme a Gennaro Luongo e altri quattro satanisti venne accusato di vari fatti, tra cui la violenza sessuale su un bambino e l’aver stuprato una minorenne dopo averla narcotizzata. Accuse da cui sono stati assolti in tutti i gradi di giudizio.

Dimitri passò 400 giorni in carcere tra il ’96 e il ’97 e in seguito ottenne 100mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione. E’ deceduto nella notte, proprio oggi avrebbe compiuto 58 anni.

Marco Dimitri, l’indennizzo per i 400 giorni di carcere

Nel luglio 2004 fu riconosciuto un indennizzo di 100mila euro per Marco Dimitri, e di 50mila per Gennaro Luongo, come equo risarcimento per una ingiusta detenzione. Il procuratore generale aveva stimato un risarcimento di cinquantamila euro, dal momento che Dimitri non aveva una occupazione. Ma la difesa rifiutò la proposta, sottolineando che l’unica condanna di Dimitri in quel processo fu per irregolarità nelle scritture contabili. Era quindi agli atti che aveva una attività lavorativa, legata alla setta dei “Bambini di Satana”.