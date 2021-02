È morto Peppino Rotunno, il maestro della fotografia di Visconti e Fellini

Pubblicità

Pubblicità

È morto Giuseppe, detto Peppino, Rotunno, uno dei più grandi maestri della fotografia mondiale, collaboratore di Visconti e Fellini. Aveva 97 anni. Nella sua lunga carriera ha lavorato a capolavori come Amarcord, Il gattopardo e Rocco e i suoi fratelli e Il Casanova ma anche molto negli Stati Uniti. È stato il primo direttore della fotografia non americano ad essere ammesso all’ASC (American Society of Cinematographers) nel 1966.

“Rocco e i suoi fratelli” prima e dopo il restauro

Sette Nastri d’argento, due David di Donatello e una nomination all’Oscar per la migliore fotografia nel 1980 per All That Jazz – Lo spettacolo continua di Bob Fosse, film per cui vinse anche un Bafta. Un’altra candidato agli Oscar inglesi l’aveva ricevuta nel 1976 per Il Casanova di Federico Fellini. Attivo nonostante l’età avanzata Rotunno è stato responsabile del corso di Fotografia presso il Centro Sperimentale fino al 2013 e ha supervisionato in prima persona moltissimi lavori di restauro dei suoi film tra cui quello di Rocco e i suoi fratelli di Visconti, di Amarcord di Fellini.

A Venezia “Amarcord” restaurato, la clip della tabaccaia

Nato a Roma il 19 marzo del 1923 Rotunno fece le sue prime esperienze fotografiche a Cinecittà a partire dagli anni Quaranta diventando collaboratore di registi come Vàclav Vich, Renato Del Frate e Rodolfo Lombardi. Conquistandosi poi la fiducia di Roberto Rossellini il giovane direttore della fotografia debutta con la macchina da presa grazie a L’uomo della croce, ha appena vent’anni.





Go to Source

Tweet Share Pinterest