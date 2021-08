È morto Sonny Chiba, recitò in ‘Kill Bill’

Pubblicità

Pubblicità

Shinichi “Sonny” Chiba, l’attore giapponese esperto di arti marziali che recita anche nel film di Quentin Tarantino Kill Bill e in The Fast and the Furious: Tokyo Drift diretto da Justin Li, è morto di Covid-19 a 82 anni. Secondo quanto riferito, non si era mai vaccinato. Attivo tra gli anni Sessanta e gli anni Duemila, Chiba ha lavorato per la maggior parte della sua carriera per la tv e il grande schermo giapponesi, ma è stato richiesto in qualche occasione anche negli Stati Uniti, soprattutto per la sua conoscenza delle arti marziali.

Nato con il nome di Sadaho Maeda a Fukuoka, in Giappone, il 22 gennaio del 1939, Chiba apprese le arti marziali all’università e dopo aver studiato con il maestro Masutatsu “Mas” Oyama conquistò la cintura nera nel 1965. L’inizio della sua carriera cinematografica è avvenuto nel 1960, quando utilizzò il nome di Shinichi Chiba per recitare in una serie di thriller del regista giapponese Kinji Fukasaku, del quale diventò poi stretto collaboratore e consulente per la coreografia delle scene di lotta con le arti marziali.

CINEMA Tarantino: “Nei prossimi tre anni mi dedicherò a ‘Kill Bill: Vol. 3′” 11 Dicembre 2019

Sonny Chiba ha raggiunto la notorietà alla fine degli anni Settanta per il suo ruolo nella trilogia giapponese che vede protagonista il personaggio di Oyama, Champion of Death, Karate Bearfighter e Karate for Life.





Go to Source

Tweet Share Pinterest