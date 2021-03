È morto Yasuo Otsuka, animatore di ‘Lupin III’ e ‘Conan’

Pubblicità

Il disegnatore e regista giapponese Yasuo Otsuka è morto il 15 marzo all’età di 89 anni. L’annuncio della scomparsa di uno dei grandi animatori di popolari cartoni nipponici come Lupin III e Conan il ragazzo del futuro è stato dato da Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli, durante il Tokyo Anime Awards Festival 2021.

Collaboratore di Isao Takahata e Hayao Miyazaki, Otsuka è noto per aver lavorato a molti dei primi film giapponesi d’animazione degli anni ’50 e ’60, tra i quali La leggenda del serpente bianco, La grande avventura del principe Valiant, Robin e i due moschettieri e mezzo, Il piccolo principe e il drago a otto teste, Il gatto con gli stivali.

Otsuka è stato poi animatore, direttore delle animazioni e disegnatore di Lupin III, di cui ha curato le prime due serie tv e svariati film e special (si deve a lui la scelta dei colori delle giacche e la famosa 500 gialla). Entrato nello staff della Nippon Animation, Otsuka ha diretto l’animazione della serie Conan il ragazzo del futuro e le rocambolesche scene d’azione di Il fiuto di Sherlock Holmes.

Tra le altre opere di cui ha diretto l’animazione, i due film di Panda! Go Panda1 e altri lungometraggi di Lupin III, quali Lupin III – La cospirazione dei Fuma nel 1987 e Lupin III – Le profezie di Nostradamus nel 1995. Lasciata la professione si era dedicato all’insegnamento delle tecniche d’animazione alla Yoyogi Animation Academy. Nel 2019 aveva ricevuto un premio speciale dalla Japan Academy Film Prize Association.





