E’ nata la figlia di Harry e Meghan, si chiama Lilibet Diana in omaggio alla regina e alla principessa scomparsa

LONDRA – È nata la figlia del principe Harry e di sua moglie Meghan: la bambina è la sorellina di Archie, il primogenito della coppia, e si chiama Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Il nome è un riferimento alle due donne più celebri della famiglie reale inglese dell’ultimo secolo: la regina Elisabetta II, chiamata sin da bambina dal padre Giorgio VI proprio con il soprannome “Lilibet” e poi, come secondo nome di battesimo, l’omaggio a Lady Diana, la madre di Harry, morta a Parigi il 31 agosto del 1997.

“Lili è nata venerdì 4 giugno alle 11.40 nell’ospedale Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara, California”, hanno scritto i duchi del Sussex in un comunicato, “pesa tre chili e mezzo. Lili e la mamma sono tornati già a casa, stanno bene e sono in buona salute. Lili”, continua il comunicato, “è stata chiamata così in onore di Sua Maestà la Regina Elisabetta e della Principessa del Galles, Diana. Grazie a tutti per le vostre preghiere e la vicinanza”.

Nonostante le gravissime accuse di razzismo nei confronti dei Windsor nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, la coppia ha comunque deciso di onorare due figure cardini della Casa reale. Lilibet Lili Diana è nata dopo una precedente tragica gravidanza per Meghan Markle, che si è conclusa un aborto spontaneo nel 2020, come aveva rivelato la stessa ex attrice americana in un editoriale sul New York Times lo scorso novembre.