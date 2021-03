E ora il Pd si ritrova con tre donne alla guida. Ma nessuno se ne accorge

Tre donne alla guida del Pd: no, non è fantapolitica, è la realtà di oggi. A norma di statuto, le dimissioni di Nicola Zingaretti danno alla presidente Valentina Cuppi, giovane sindaca di Marzabotto, lo scettro del Pd. Tocca formalmente a lei fare le veci del segretario uscente, almeno fino all’assemblea nazionale. E con lei alle sue due vice Debora Serracchiani e Anna Ascani. Quasi nessuno però se n’è accorto. Né i capicorrente – tutti maschi – impegnati a scrivere il futuro del partito tra retroscena e caminetti. Né forse le dirette interessate, poco o affatto pervenute nel dibattito sul dopo Zingaretti.

di Giovanna Vitale 04 Marzo 2021

Tre donne, leader a loro insaputa, a poche ore dall’8 marzo. E in un partito che appena dieci giorni fa faceva mea culpa per l’assenza di donne nel governo Draghi: “Una ferita intollerabile” diceva la presidente della conferenza delle democratiche Cecilia D’Elia. Faremo meglio, faremo di più: era la risposta di Zingaretti, che meditava di promuovere la stessa D’Elia a numero due.

Poi è andata come è andata, ma quelle promesse suonano beffarde oggi, se si guarda al dibattito sull’addio del governatore del Lazio. Le correnti pensano ad esempio a una donna – in ballottaggio ci sono la franceschiniana Roberta Pinotti e l’ex Ds Anna Finocchiaro – per fare da leader reggente fino al congresso. Trattasi di mero gioco di specchi però, perché la reggente sarebbe lì solo per traghettare il Pd alle primarie, magari con la promessa di non disturbare la gara facendosi venir voglia di partecipare. Non a caso c’è già chi parla di “modello Epifani”, ricordando l’ex leader Cgil che dopo le dimissioni di Pier Luigi Bersani traghettò il partito alle primarie Renzi-Cuperlo-Civati assicurando dal principio che lui non sarebbe stato della partita. Dopodiché a giocarsela per la vera leadership saranno gli uomini: si parla per ora di Andrea Orlando, del governatore emiliano romagnolo Stefano Bonaccini e del sindaco di Firenze Dario Nardella.

Questo si muove dietro le quinte, dove si disegnano gli scenari futuri. Intanto a far gli onori di casa al Nazareno accogliendo le Sardine in trasferta per salvare il Pd c’è la presidente Cuppi. “L’iniziativa delle Sardine è da accogliere con entusiasmo perché è combattiva e costruttiva” dice la reggente, tratteggiando il suo Pd: “Un partito che sappia essere connesso alle persone, vicino alla loro vita, e che sappia dare voce a chi la vuole avere”. “Il Partito democratico è pronto per un segretario donna” è sicura l’ex parlamentare prodiana Sandra Zampa, altra donna che ha perso il sottosegretariato alla Sanità nel Cencelli correntizio. In realtà già ce l’ha, solo che non se n’è accorto.