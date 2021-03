Ecco come Perseverance ha scelto il punto più sicuro per atterrare su Marte

Pubblicità

Dopo le prime spettacolari immagini dell’atterraggio su Marte di Perseverance rilasciate dalla Nasa lo scorso 22 febbraio – nel giorno in cui il rover ha toccato il suolo per la prima volta – l’agenzia governativa statunitense ha pubblicato su Twitter un altro video che mostra le immagini del pianeta rosso. “State guardando le immagini reali registrate per fare il mio atterraggio più preciso. È così che mi sono orientato rapidamente e ho scelto il terreno più sicuro negli ultimi tre minuti prima dell’atterraggio”, si legge a corredo della clip, in cui ‘a parlare’ è direttamente Perseverance.

Perseverance, in missione su Marte dallo scorso 22 febbraio, è adesso al lavoro per cercare ‘un parcheggio’ dove rilasciare il drone-elicottero Ingenuity, e verificare se l’area, all’interno del cratere Jezero, può essere adatta al volo. L’elicottero è un dimostratore tecnologico con il compito di verificare la possibilità di praticare il volo a motore su Marte. In caso di successo, potrà aprire la strada a future missioni sul pianeta con elicotteri di seconda generazione.





