Ecco i dodici finalisti del Premio Strega

Ecco finalmente i dodici finalisti dello Strega. E’ stata Melania Mazzucco, presidentessa del comitato direttivo del Premio ad annunciare i dodici finalisti che potranno partecipare alla semifinale del 10 giugno. Storie di madri, di bambine solitarie, di donne difficili. Storie domestiche e di testimonianza. Storie piene di case, abitate e vissute. “Nell’anno del confinamento nelle mura domestiche, questa è certamente una coincidenza su cui riflettere”, ha detto Mazzucco prima di leggere la lista dei dodici scelti tra sessantadue proposte.

Ora inizia la vera gara. Nella lista dei dodici naturalmente c’è una rosa dei favoriti per il podio. La prima notizia è che Donatella Di Pietrantonio (Borgo Sud, Einaudi) sarà l’unica candidata dell’editore Einaudi, così come Edith Bruck con Il pane perduto, sarà la sola per La nave di Teseo e Teresa Ciabatti con Sembrava bellezza non avrà altri concorrenti dentro Mondadori. E’ evidente che i giochi delle case editrici sono stati molto semplificati dalle scelte del comitato. I tre romanzi sono giocati tra l’intimità e la grande Storia, i rapporti familiari e la testimonianza. Gli altri finalisti non sono però da meno. Emanuele Trevi è un candidato di primo piano e sicuramente il suo Due vite (Neri Pozza), storia dell’amicizia con gli scrittori Rocco Carbone e Lia Pera, darà filo da torcere nel rush finale e potrà aspirare a primeggiare. C’è poi Andrea Bajani con un libro molto letterario e originale, Il libro delle case (Feltrinelli), proposto da Concita De Gregorio. E qui le case vissute, piene di ricordi, abitate e lasciate diventano protagoniste.

Tra i finalisti anche Maria Grazia Calandrone con Splendi come vita (Ponte alle Grazie) e Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani). Sempre per Ponte alle Grazie è in gara Lisa Ginzburg con Cara Pace. Tra i dodici anche Giulio Mozzi con Le ripetizioni (Marsilio). Gli altri tre titoli sono: La casa delle madri di Daniele Petruccioli (TerraRossa); Adorazione di Alice Urciuolo (66thand2nd) e L’anno che a Roma fu due volte Natale (Sem) di Roberto Venturini.

Alcune esclusioni faranno discutere. Non ce l’ha fatta Francesca Mannocchi: Bianco è il colore del danno, il suo intenso racconto della malattia in chiave personale e sociale, presentato da Renata Colorni, non è tra i libri scelti dal comitato. E sempre dentro lo Struzzo è rimasta fuori Alessandra Sarchi (Il dono di Antonia), l’altra proposta della collana Stile Libero. Anche Antonella Lattanzi autrice per HarperCollins di Questo giorno che incombe, un giallo psicologicamente teso sul quale aveva puntato Domenico Starnone, non è stata selezionata. Esclusi a sorpresa autori consolidati come Aurelio Picca, Paolo Di Stefano, Michele Ainis, Loredana Lipperini. Ultima notazione: Rizzoli quest’anno salterà il giro, perché il suo unico candidato Claudio Panzavolta (Al passato si torna da lontano, sponsor Enrico Deaglio) non è stato incluso tra i finalisti.





