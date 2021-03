“Ecco la pantera, ci sta puntando”, in Puglia il nuovo presunto avvistamento è di un ciclista

Pubblicità

Pubblicità

Esce con un gruppo di amici per fare una passeggiata in bicicletta e riprende in video un animale nero, dicendo che si tratta di una pantera. Forse la stessa che settimane fa è stata avvistata nel Barese. Il grosso felino avrebbe attraversato mezza Puglia perarrivare sino alla campagne di San Pancrazio Salentino. In realtà la zona segnalata dal ciclista, Monteruga, non è in agro di San Pancrazio (nonostante lui dica che si trovi in quel comune), ma quella strada è tra Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce. Al Comune di San Pancrazio Salentino infatti non è arrivata alcuna segnalazione, così come alla stazione dei carabinieri. E non si esclude che l’animale ripreso dal ciclistaaltro non sia che un grosso cane Corso che si aggira in quelle campagne. In un anno la pantera è stata avvistata prima nel Foggiano, poi nella zona di Ostuni, poco tempo fa nel Barese, e il 7 marzo al confine tra il Brindisino e il Leccese. Insomma avrebbe fatto il giro della Puglia, sempre che non ci sia un numeroso branco

di Lucia Portolano





Go to Source

Tweet Share Pinterest