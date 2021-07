Effetto Covid sul calcio, la Serie A ha perso il 18 per cento di ricavi

Come ogni anno Deloitte ha presentato il suo rendiconto annuale sulla situazione economica del calcio. Sotto la lente degli analisti finanziari sono finiti i conti della stagione 2019/2020, la prima ad avere pesantemente risentito della pandemia. Per quanto riguarda i 20 club di Serie A, i ricavi aggregati sono diminuiti del 18 per cento. Perdendo 443 milioni rispetto all’esercizio precedente, le società del massimo campionato italiano hanno messo in cassa complessivamente 2,1 miliardi. Il calo è ovviamente frutto della chiusura degli stadi, dello spostamento delle date del campionato e della fuga degli sponsor.

La Serie A minaccia lo sciopero. E compare la parola “ristori” di Matteo Pinci e Franco Vanni 28 Luglio 2021

Perdite da stadio più contenute che altrove

Il ritorno al calcio giocato a porte chiuse, dopo la sospensione di marzo, in Serie A ha comportato un calo di fatturato complessivo di 50 milioni di euro (meno 18 per cento) dei ricavi da stadio a 234 milioni di euro. Un duro colpo, certo, ma meno che in altri campionati in cui le entrate legate allo sfruttamento degli impianti sono maggiori. “Data la storica mancanza di investimenti negli stadi italiani (e quindi ricavi da matchday relativamente bassi), in termini assoluti la diminuzione dei ricavi da stadio è stata quasi la metà di quella registrata da Premier League e La Liga, e un terzo del calo rispetto alla Bundesliga”, rileva la nota di Deloitte.

Meno squadre, più soldi: la riforma di Gravina al braccio di ferro con la Serie A di Matteo Pinci 26 Luglio 2021

La riduzione delle spese per i giocatori

La massima serie italiana è stata l’unica delle cinque principali leghe professionistiche del calcio europeo a ridurre la spesa totale per gli stipendi dei calciatori nel 2019/20, con salari aggregati che sono scesi di 147 milioni di euro (-8 per cento) a 1,6 miliardi di euro. La contrazione è effetto di accordi sul rinvio di quote di stipendio che i singoli club hanno raggiunto con i propri tesserati. Tuttavia, la riduzione dei ricavi causata dalla pandemia ha portato il rapporto salari/entrate al 78%, il livello più alto in 16 anni. Le perdite operative aggregate dei club di Serie A sono notevolmente peggiorate nel 2019/20, da 17 a 274 milioni di euro, il peggior risultato dal 2001/02. Le perdite operative combinate di Milan e Roma hanno rappresentato quasi i due terzi di tale importo. Tanto che la nota riassuntiva dello studio di Deloitte conclude così: “La strada del ritorno alla redditività del calcio italiano nelle stagioni future appare impegnativa”.