Egitto, media: “Altri 45 giorni di carcere” per Patrick Zaky

Una legale di Patrick Zaky, Hoda Nasrallah, ha confermato che si riveleranno quasi sicuramente giuste le indiscrezioni di alcuni media egiziani circa un rinnovo di altri 45 giorni della custodia cautelare per lo studente egiziano dell’università di Bologna. “Al 99% è giusto”, ha detto la legale al telefono con l’Ansa. “Ma come avvocato devo attendere la pubblicazione della decisione”, si è limitata ad aggiungere confermando quindi di non avere alcun documento che certifichi l’annuncio.

Patrick Zaky alla madre: “Sono depresso ed esausto fisicamente” 21 Dicembre 2020

La notizia di un ulteriore prolungamento della prigionia dello studente universitario ha smontato l’ottimismo iniziale di Amnesty a fine udienza: “L’esito probabilmente si saprà domani. Incrociamo le dita #freepatrickzaki”. Aveva scritto su Twitter il portavoce di Amnesty International, Riccardo Noury.

“Si è svolta oggi l’udienza sull’eventuale rinnovo della custodia cautelare in carcere di Patrick Zaky. Uno svolgimento regolare alla presenza dell’interessato e dei suoi legali. Era presente un funzionario dell’ambasciata italiana nell’ambito del programma di monitoraggio processuale coordinato dall’Unione europea”. Lo ha fatto sapere la Farnesina, sottolineando che “al momento si tratta dell’unico caso che viene costantemente monitorato da un gruppo di Paesi stranieri grazie all’iniziativa italiana. Negli ultimi giorni la Farnesina, attraverso la sua ambasciata al Cairo, ha continuato a sensibilizzare le autorità locali sul caso in questione, al fine di favorire la pronta scarcerazione del giovane studente.