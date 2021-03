Elezioni Campidoglio, Roberto Gualtieri sarà il candidato sindaco per il Pd

Pubblicità

Roberto Gualtieri ha deciso: sarà lui a scendere in campo per il Pd come candidato sindaco di Roma. Per l’annuncio ufficiale l’ex ministro dell’Economia ha atteso che si concludesse l’assemblea nazionale del Pd per la rielezione del segretario e ora sta aspettando che i segretari dem di Roma e del Lazio Andrea Casu e Bruno Astorre fissino un appuntamento per incontrare il nuovo leader del Pd Enrico Letta. Questione di ore, al massimo di pochi giorni: il tutto avverrà entro questa settimana.

Sulle modalità con cui Gualtieri vorrebbe parlare per la prima volta ai romani da candidato sindaco gira voce di un possibile video, proprio come ha fatto Letta rivolgendosi ai dem una volta diventato segretario. “Non è nel suo stile”, spiega chi è vicino all’ex ministro che invece è descritto come un “secchione che vuole arrivare preparatissimo”. Gualtieri sta studiando i bilanci di Roma Capitale e si è immerso nella lettura di libri sulla storia e sulla complessità della città. Proprio la tentazione di tornare ai suoi impegni da accademico (è professore associato di Storia contemporanea all’università La Sapienza), ha contribuito a rendere la decisione di candidarsi piuttosto tormentata. Ha prevalso la voglia di svolgere ancora un ruolo pubblico.

I motivi per cui il Pd ha voluto Gualtieri sono sostanzialmente due: dal punto di vista politico è ritenuto in grado di tenere unito il centrosinistra e di raccogliere i voti del M5s al secondo turno, considerando anche la stima che Giuseppe Conte nutre nei suoi confronti dopo l’esperienza di governo condivisa lo scorso anno. In più, Gualtieri è un uomo di cultura e di calcolo ed è visto come la persona più adatta a guidare una città che va verso il Giubileo 2025 e che dovrà gestire sia i fondi sia per la preparazione dell’anno santo, sia quelli che arriveranno dal Recovery Fund.

Gualtieri sfiderà la sindaca di Roma Virginia Raggi per il M5s, inamovibile rispetto alla sua candidatura e che ha lasciato cadere nel vuoto la proposta di Roberta Lombardi (neo assessora stellata in Regione Lazio) di procedere con delle primarie pentadem. Il centrodestra invece deve ancora svelare le sue carte: Lega e Forza Italia puntano sull’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso ma Fratelli d’Italia è intenzionata a far valere il proprio radicamento sul territorio romano e porta avanti la proposta di Andrea Abodi, presidente del Credito sportivo.

