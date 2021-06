Elezioni comunali, Roberto Maroni rinuncia alla candidatura a sindaco di Varese

Roberto Maroni rinuncia alla candidatura a sindaco di Varese per il centrodestra. La conferma ufficiale del passo indietro dell’ex ministro dell’Interno ed ex segretario federale della Lega è arrivata dallo stesso Maroni che su twitter annuncia: “È con grande dispiacere che confermo la decisione di ritirare la mia candidatura a sindaco di Varese per motivi personali”. Subito dopo è arrivata una nota ufficiale del numero uno della Lega, Matteo Salvini, che commenta a caldo “Un fortissimo abbraccio a Roberto Maroni, che darà comunque una grande mano per costruire il il futuro della sua Varese”.

Le indiscrezioni su un imminente ritiro di Maroni dalla corsa per la poltrona di sindaco di Varese si erano fatte sempre più insistenti nelle ultime ore. E dal quartiere generale di via Bellerio avevano definito l’ipotesi “verosimile”. Alcuni avevano collegato la decisione alle condizioni di salute dell’ex leader leghista. Maroni infatti lo scorso 8 gennaio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’Istituto neurologico Besta di Milano. Dopo che aveva avuto un malore, mentre si trovava a casa sua a Lozza in provincia di Varese. Intervento dal quale Maroni si era ripreso tanto da essere ricomparso diverse volte in pubblico, ma forse non abbastanza da farsi carico di un impegno importante come quello di affrontare una campagna elettorale.

La guerra delle due Leghe di Andrea Montanari 07 Maggio 2021

Proprio venerdì l’ex leader della Lega sulla sua rubrica su Il Foglio ‘Barbari foglianti’, che aveva ripreso a scrivere da qualche settimana, aveva commentato il ritorno sulla scena politica di Silvio Berlusconi con un intervento dal titolo “Basta mestieranti”. Mentre la settimana precedente di era occupato delle recenti tensioni all’interno della coalizione di centrodestra commentando proprio il fatto che “dopo mesi di contrasti e discussioni i leader del centrodestra si erano rivisti per decidere i nomi dei candidati alle elezioni amministrative di ottobre”. Era stato lo stesso Maroni a fine settembre a lanciare la sua candidatura con lo slogan “Varese in testa”, sulla falsariga di quello che utilizzò con fortuna nel 2013 per l’elezione alla presidenza della Lombardia. In quella occasione, aveva dichiarato: “Ho lavorato in silenzio in questi giorni e ora so che ci sono tutte le condizioni politiche: mi candido”.

A questo punto la coalizione del centrodestra varesino dovrà decidere chi candidare per sfidare Davide Galimberti, sindaco uscente, sostenuto dal centrosinistra. In corsa ci sono anche Daniele Zanzi con la sua Varese 2.0 e Carlo Alberto Coletto di Azione.