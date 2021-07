Elezioni, Letta: “Rifiutare la candidatura a Siena sarebbe stato disertare. Ora cerco l’unità più ampia possibile”

È un appello all’unità quello del segretario del Pd. Dopo giorni di attacchi sulla sua candidatura nel collegio di Siena alle elezioni suppletive, Enrico Letta prende la parola e lancia un messaggio forte e chiaro sia ai dem che a Matteo Renzi. Per vincere serve sostegno e accordo, da parte di tutto: questo, in sostanza, l’appello che il leader del Pd affida al suo profilo Facebook. “In queste settimane- scrive Letta – ho avuto i primi incontri sul territorio del collegio Toscana 12: nella provincia senese e in quella aretina. Incontri che mi hanno persuaso ancora di più di aver fatto bene ad accettare l’invito a candidarmi alle elezioni suppletive giunto dal Pd delle due province. Rifiutare – ammette – sarebbe stata una diserzione. Sottovalutare la sfida sarebbe un atto di arroganza e miopia verso il mio partito e verso questo territorio”.

Il sostegno degli alleati, a partire da Italia viva, è però il faro che Letta vuole seguire nella sua campagna elettorale. “Fin dall’inizio, e oggi a maggior ragione, lavoro per la costruzione di un campo largo – chiarisce il segretario del Pd – democratico, progressista e riformista, alternativo alle destre populiste e antieuropee”, Ragione per cui il confronto tra i dem è sempre stato aperto, anche grazie alle Agroà democratiche. “Per tutti questi motivi chiedo apertamente e pubblicamente il sostegno ai cittadini, ai movimenti, alle associazioni, ai partiti che sul territorio del Collegio sono interessati a convergere sul mio nome”, l’appello di Letta, chiaro e deciso. Un invito “a promuovere una visione chiara e sostenibile di sviluppo del territorio, a sventare la vittoria del candidato unitario delle destre”.

Poi conclude: “L’elezione suppletiva, in un collegio uninominale e per l’attuale scenario politico, è una corsa sostanzialmente a due”. Dunque, scrive Letta nel suo post, “avendo le forze politiche del campo contrapposto al nostro trovato un accordo unitario su un candidato, ritengo prioritario ricercare l’unità più ampia possibile. È solo in questa direzione, con la massima apertura e la massima umiltà, che sono intenzionato a muovermi”.