Elio e le Storie Tese, un post su Facebook riaccende le voci di una reunion

Due sole frasi. Una domanda: “Ma non vi eravate sciolti?”, poi la loro risposta: “Ma saranno c***i nostri?!”. Così con un post ironico sui social, Elio e le Storie Tese sono tornati a far parlare di una sua possibile reunion dallo scioglimento nel 2018, dopo 37 anni di attività, che ha fatto seguito ad un lungo tour di addio nei palazzetti.

In più occasioni, dopo lo scioglimento, gli Elii si sono però esibiti in gruppo, l’ultima volta nel novembre 2019 partecipando al programma Stati Generali di Serena Dandini esibendosi con uno pseudonimo. Si era però parlato spesso di possibili concerti, e anzi di una “Woodstock bergamasca” si era parlato un anno fa quando Elio e le storie Tese avevano annunciato il ritorno su un palco per un live a Bergamo nella primavera 2021. Un progetto nato su Radio Deejay con il Trio Medusa con l’obiettivo di sostenere le giovani band, ferme da più di un anno per l’emergenza Covid. Sarà questa l’occasione che ha ispirato il video pubblicato sui social?