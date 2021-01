Elliot Page, il coming out, la transizione e ora il divorzio dalla moglie

Pubblicità

L’attore Elliot Page e la moglie, la coreografa Emma Portner che aveva sposato segretamente nel 2018, hanno avviato le pratiche di divorzio. Page, che è diventato popolare come Ellen grazie al film Juno e alla serie come The Umbrella Academy, poche settimane fa aveva annunciato di essere trans e di aver cambiato il suo nome da Ellen a Elliot.

In quella occasione la compagna, dalla quale in realtà era già separata, aveva sostenuto la sua scelta e espresso il suo supporto tramite un post su Instagram. Ora arriva il comunicato congiunto in cui la coppia spiega le ragioni del proprio gesto: “Dopo molta riflessione siamo arrivati alla difficile conclusione del divorzio che segue la nostra separazione della scorsa estate – si legge – proviamo un profondo rispetto l’uno per l’altra e continueremo a essere amici”.

La scelta di condividere sui social la sua decisione aveva attirato il supporto di molte persone del mondo dello spettacolo. D’altronde per Page la scelta di condividere con il suo pubblico e la comunità LGBTQ le sue scelte di vita non è nuova. Già nel 2014 in occasione del giorno di San Valentino aveva scelto di fare coming out a Las Vegas, durante la conferenza “Time to Thrive”, che sostiene i diritti Lgbt: “Sono qui oggi perché sono gay e perché forse posso fare la differenza” aveva detto “Sono qui per aiutare gli altri ad avere una vita più semplice e più serena. Sono stanca di nascondermi e mentire”. Era il 14 febbraio 2014 e nel giro di poche ore il video del suo discorso aveva fatto il giro del mondo, da allora non ha mai smesso di impegnarsi diventando un simbolo per la lotta dei diritti lgbt+.

Anche le scelte artistiche dell’attore sono state influenzate dalla sua scelta di vita. Gli ultimi impegni di Page infatti sono state due serie: Tales of the city, sequel di una serie storica tratta dai romanzi di Amistad Maupin con Olimpia Dukakis e Laura Linney che racconta la San Francisco dal punto di vista di una comunità queer creata da Anna Madrigal negli anni Sessanta, e The Umbrella Academy, che racconta di sette giovani speciali cresciuti da un miliardario eccentrico con il sogno di addestrarli per salvare il mondo.





