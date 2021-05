Elliot Page, la prima foto dopo la rimozione del seno. “Trans è bello”

Pubblicità

La prima foto in costume da bagno dopo la rimozione del seno. Così si mostra l’attore canadese Elliot Page, sorridente, per la prima volta su Instagram. La foto – oltre 2 milioni di like e moltissimi commenti che lodano il suo nuovo aspetto – ritrae Elliot, nato Ellen Grace Philpotts-Page, sul bordo di una piscina accanto all’hashtag “transisbeautiful”.

Page, star della celebre serie Netflix Umbrella Academy, aveva rivelato lo scorso dicembre scorso di essere una persona trans. E in una intervista rilasciata a marzo a Time aveva detto di non volersi più chiamare Ellen, nome con il quale era diventata famosa e aveva ottenuto una nomination come miglior attrice all’Oscar per il ruolo di una giovane ragazza che finisce incinta in Juno, il film diretto da Jason Reitman e presentato in anteprima il 26 ottobre 2007 al Festival Internazionale del Film di Roma, dove aveva vinto il premio Marco Aurelio al miglior film.

In un’intervista a Oprah Winfrey del mese scorso Page, 34 anni, ha parlato del suo intervento chirurgico di rimozione del seno e ha detto che dopo si è sentito “a suo agio” con il suo corpo “probabilmente per la prima volta”. L’attore, grande sostenitore dei diritti della comunità Lgbtq, ha fatto coming out nel 2014, dichiarando pubblicamente di essere “stanco di nascondermi e di mentire per omissione”. Dopo tre anni di matrimonio ha annunciato il divorzio a febbraio scorso dalla coreografa Emma Portner.

