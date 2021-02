Elon Musk si reinventa influencer di Borsa e fa volare i titoli (anche quelli sbagliati) a Wall Street

Pubblicità

MILANO – Warren Buffett? Un ex-oracolo. Le banche d’affari e i loro analisti? Arnesi novecenteschi, roba che nell’era dei social e di Reddit contano poco o nulla. I tempi sono cambiati. Wall Street sta ridisegnando il suo pantheon di guru e ha regalato l’Oscar di re del mercato al neo-Re Mida del terzo millennio: Elon Musk. Qualsiasi cosa tocchi (o cinguetti) il numero uno di Tesla e Space X – anche quelle sbagliate – diventa oro. E lui, da qualche settimana, sembra aver preso gusto a giocare al ruolo di super-influencer di Borsa, mandando alle stelle (e poi magari alle stalle) azioni e criptovalute in ogni angolo del mondo con un semplice tweet ai suoi 44 milioni di follower. Il suo curriculum-vitae, nel campo, non è proprio immacolato. Anzi. La Sec ha già punti la sua disinvoltura alla tastiera con una multa da 20 milioni (e l’addio alla poltrona di presidente di Tesla) quando nell’agosto 2018 – in un momento di sconforto – ha annunciato su Twitter la sua intenzione, mai realizzata, di togliere Tesla da mercato con un’offerta da 420 dollari ad azione. Centoquaranta caratteri che hanno spinto allora al rialzo del 10% le azioni.

Musk, il tesoro nello spazio di Ettore Livini 07 Gennaio 2021

La lezione però l’ha imparata. E oggi snobba le aziende di famiglia per spedire sull’ottovolante strumenti finanziari altrui. L’elenco dei titoli e degli strumenti finanziari diventati per qualche ora oro grazie a Musk è lungo: l’entrata a gamba tesa su Gamestop è solo l’ultimo capitolo. La sponsorizzazione del tycoon – che l’ha ribattezzata in un suo post “Gamestonk”, incitando a comprare e linkando le pagine di Reddit) ha spedito all’insù oltre i 10 miliardi il valore della società di videogiochi, costringendo molte piattaforme di trading online a sospendere le contrattazioni. Qualche giorno prima ha regalato un rialzo a doppia cifra a Etsy, società che fa cibo per animali, dopo aver sponsorizzato online la bontà delle sue crocchette. Quando ha aggiunto un hastag dedicato al Bitcoin nello status del suo profilo, la criptovaluta è salita del 20% in pochi minuti. Al Dogecoin, un outsider delle monete virtuali, è andata ancora meglio. Il 20 dicembre alle 10.30 del mattino, Musk ha twittato tre parole lapidarie: “One word, doge”. Criptica, ma non troppo, visto che la valuta è schizzata in pochi secondi del 40%. Stessa sorte è toccata alla polacca Cd project (+19%) dopo che il super-influencer ha apprezzato sui social un suo videogioco.

GameStop: la rivolta populista dei Reddit Bros, tremano i poteri forti di Wall Street di Federico Rampini 01 Febbraio 2021

Il parco buoi di Wall Street ormai pende dalle sue labbra. A volte fin troppo, prendendo cantonate di cui poi fatica a pentirsi. Quando Musk, nel mezzo della polemica sulla nuova privacy di Whatsapp, ha suggerito a tutti di passare su Signal, i titoli di Signal sono decollati da 6 a 40 dollari. Peccato fosse la Signal sbagliata, tale Signal advice che si occupa di sanità hi-tech in Texas e che oggi, dopo la fiammata durata un paio di giorni, è tornata ai 6 dollari da cui era partita. Ieri il bis. Musk ha twittato ai suoi follower l’annuncio che sarebbe stato in diretta sulla app audio Clubhouse. E i titoli di Clubhouse Media sono balzati del 43%. Unico problema: erano le azioni di un’altra Clubhouse…





