Elton John, il ‘Rocket man’ critica il Vaticano che nega la benedizione agli omosessuali: “Ipocriti”

“Questo è lo stesso Vaticano che ha permesso che centinaia di bambini venissero uccisi dalle suore in Irlanda. Questo è lo stesso Vaticano che ha permesso ai pedofili, colpevoli di abusi sessuali, di farla franca. È tempo di svegliarsi”. E ancora: “Non possono giudicare le persone, non è il loro mestiere. La nostra fede è nelle mani di Dio, non in quelle del Vaticano. Le persone sono persone e Dio ama ognuno dei suoi figli” e “perché il Vaticano investe denaro in un film? Dovrebbe darlo ai poveri. Dovrebbero dare a ognuno uguali diritti”. Ma anche: “Vi rendete conto che Papa Francesco si è esposto, nei confronti della Chiesa cattolica, affermando che era necessario smetterla di discriminale i diritti degli omosessuali?”.

Sono solo alcuni dei commenti, dei quasi settemila, lasciati sotto al post diffuso e – a quanto pare – personalmente scritto da Elton John sui suoi canali social. Un messaggio durissimo, in cui l’artista britannico, 74 anni il prossimo 25 marzo, 250 milioni di dischi venduti nel mondo e sposato con il produttore cinematografico David Furnish con il quale è convolato a nozze il 21 dicembre del 2014, risponde al Vaticano dopo che ieri ha divulgato il ‘responsum’ della Congregazione per la Dottrina della Fede – la prassi in uso all’ex Sant’Uffizio in questo specifico caso riferita alla benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso – un in cui si dichiara “illecita ogni forma di benedizione che tenda a riconoscere le unioni omosessuali”. E, alla domanda se “la Chiesa dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso?”, si risponde “negativamente”. In poche parole: “Non è lecito benedire le unioni gay”, affermazione ‘aggravata’, agli occhi e al cuore della comunità Lgbt+, dall’aggiunta che “Dio benedice l’uomo peccatore ma non il peccato”.

Il poster del film-musical ‘Rocketman’. Elton John è interpretato da Taron Egerton

I punti che più hanno lasciato perplessi gli omosessuali – ma non solo – sono tuttavia due. Il primo è piuttosto strabiliante: come svelato da un’inchiesta, il Vaticano sarebbe invischiato nel trasferimento di milioni di euro – parecchi dei quali ‘ricavati’ dalle offerte dei fedeli all’Obolo di San Pietro – in ambiti prevedibili come il mattone o più che imprevedibili come il cinema. Tra le ingenti somme di denaro passate attraverso il Centurion Global Fund, un fondo di investimento internazionale con sede a La Valletta, Malta, ci sarebbero anche titoli come l’ultimo capitolo di Men in Black ma, soprattutto, Rocketman.

Il film-musical diretto da Dexter Fletcher e incentrato sulla vita di Elton John, sullo schermo interpretato da Taren Agerton, vincitore – tra di numerosi premi – di un Oscar e di un Golden Globe per la Miglior canzone con (I’m Gonna) Love Me Again oltre a un Golden Globe per il migliore attore consegnato ad Agerton, ha ricevuto, durante il suo sviluppo, circa 1,1 milioni di dollari dalla Santa Sede. Curiosa, dunque, la scelta del Vaticano: dare dei soldi a un lungometraggio che racconta la vita e la carriera di un cantaurore omosessuale, preda di dipendenze varie, dalla droga all’alcol fino al cibo, dove non mancano scene ‘contrarie’ alle ‘regole’ imposte dal cristianesimo. Non più tanto curioso quando si vanno a scorrere i ‘conti’ di Rocketman che, a fronte di un investimento di soli 40 milioni di dollari – tra i quali appunto gli 1,1 arrivati dalla Segreteria di Stato Vaticana tramite il Centurion Global Fund – ne ha incassati ben 195 milioni, parecchi dei quali sono ritornati alla Chiesa.

“Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni omosessuali perché ‘sono peccato’ eppure felicemente fare profitto investendo milioni in Rocketman, un film che celebra la mia scoperta della felicità attraverso il matrimonio con David?”, si domanda Elton John. “#ipocrisia”, arriva a questa conclusione nel post che ha già fatto il giro del mondo e che sta facendo discutere la comunità Lgbt+ come molti altri, inclusi gli stessi credenti.

Ma vediamo al secondo punto che rende tutta la faccenda incredibile: solamente lo scorso 20 ottobre, quando la pandemia sembrava dover finire al più presto, con i numeri in calo e all’orizzonte il vaccino, Papa Francesco di esprimeva a favore dei gay. Una ulteriore speranza di rinascita in tempi in cui, da molti punti di vista, sembra di essere sprofondati in un Medioevo. “Le persone omosessuali”, spiegava Francesco, “hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”. L’affermazione arrivata in video, in un documentario presentato alla Festa di Roma e firmato da Evgeny Afineevsky.

Un messaggio arrivato dopo un lunghissimo percorso, difficile e osteggiato, che la Chiesa solo negli ultimi anni ha cercato di intraprendere riconoscendo la necessità di una legislazione per le coppie omosessuali. Cosa sia successo tra quelle parole così caritatevoli, così cristiane oseremmo dire, che in tanti vorrebbero sentire, non è chiaro. Restano le parole che girano vorticosamente sul web e quella dolorosa domanda che non trova risposta: “Come può il Vaticano essere tanto ipocrita?”.





