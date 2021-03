Ema, la decisione su Astrazeneca slitta. La conferenza stampa posticipata alle 17

La riunione del Comitato per la farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia europea del farmaco Ema sul vaccino anti-Covd di AstraZeneca si prolunga. Pertanto, comunica l’Ema, “la conferenza stampa programmata inizialmente per le 16 sarà posticipata. A momento si prevede che si svolgerà alle 17.

Sul caso Astrazen3ca interviene intanto con un appello Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) in Europa. “I Paesi europei dovrebbero continuare a somministrare il vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19, in quanto i vantaggi sono molto maggiori dei rischi”

“Al momento, non sappiamo se alcune o tutte queste condizioni siano state causate dal vaccino o da altri fattori coincidenti”, ha dichiarato Kluge, “in questo momento, ad ogni modo, i benefici del vaccino di AstraZeneca superano di gran lunga i suoi rischi e il suo uso dovrebbe proseguire per salvare vite”.