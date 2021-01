Emissioni di CO2: quanto inquiniamo con Netflix & Co.

Pubblicità

I video sono quelli che consumano di più, specie se in streaming perché coinvolgono anche i server che devono mandare o smistare il flusso di dati che li compongono. E maggiori sono le dimensioni dello schermo, maggiore è la possibilità di emissioni di gas serra. Ma non c’è solo la CO 2 , le infrastrutture del Web occupano anche terreno e consumano risorse idriche. Ora uno studio ha cercato di dare un’idea delle dimensioni del problema, calcolando anche il verde che sarebbe necessario per bilanciare l’impatto ambientare delle nostre attività digitali cominciando da una delle più comuni: una videochiamata.

La ricerca, pubblicata su Resources, Conservation & Recycling, è stata condotta dalla Purdue University, Yale University e Massachusetts Institute of Technology (Mit). Ha analizzato sia lo sfruttamento delle risorse naturali sia l’impronta di carbonio della Rete partendo da alcuni esempi concreti. Si sostiene che un’ora di videoconferenza o streaming emetterebbe fra i 150 i mille grammi di anidride carbonica. Per avere un metro di paragone, un litro di benzina bruciato da un’automobile ne emette circa 2200 grammi. Non solo: ha anche ipotizzato il consumo di risorse idriche delle infrastrutture che la rendono possibile, dai due ai 12 litri d’acqua, e l’occupazione del suolo che è di circa dieci pollici.

“Se ci si concentra solo su un aspetto, le emissioni di carbonio, non ci si rende conto del reale impatto ambientale”, ha spiegato Roshanak Nateghi, professore di ingegneria alla Purdue. “E a volte basterebbe poco per migliorare la situazione”. Secondo lui lasciare ad esempio la fotocamera spenta durante la chiamata ridurrebbe l’impatto del 96%. Nello streaming invece se si adotta la definizione standard al posto di quelle più elevate, la riduzione è dell’86%. Ma su questo fronte molto dipende dall’apparecchio: un conto è guardare un film o una serie su un televisore da 65 pollici, un altro è usare lo smartphone.

Alcuni Paesi, stando ai ricercatori, avrebbero registrato un aumento di almeno il 20% del traffico Internet da marzo. Se la tendenza continuerà fino alla fine del 2021, per bilanciare le emissioni di una crescita simile è necessaria una foresta di 115 mila chilometri quadrati, cinque volte la superficie del Lazio, oltre ad una massa d’acqua per gli impianti di climatizzazione dei data center sufficiente a riempire 300mila piscine olimpioniche.

Il gruppo guidato da Nateghi ha stimato in dettaglio le impronte di carbonio, consumo di acqua e territorio per ogni gigabyte di dati utilizzati su YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e altre 12 piattaforme, nonché nei videogame online e nella navigazione web. Come previsto, maggiore è il numero di video utilizzati in un’applicazione, maggiori è l’impatto. Fra TikTok, Facebook e Netflix è quest’ultima a vestire la maglia nera. Bisogna però tenere bene a mente che si tratta di stime basate su un utilizzo medio, quindi di indicazioni di massima, e dato che lo streaming si guarda su smartphone come sul televisore, ovviamente ha un impatto più significativo rispetto a social network come TikTok che sono comunque basati su filmati ma fruiti quasi esclusivamente sul telefono.

Nelle serre verticali gli algoritmi aiutano a far crescere insalata e pomodori 400 volte tanto. L’idea di usare l’intelligenza artificiale per aumentare così tanto la produzione di ortaggi, rispetto a quella delle tradizionali colture orizzontali (a parità di terreno occupato), è divenuta realtà in un ex magazzino di prodotti elettronici nella parte sud di San Francisco. Così la startup Plenty ha già conquistato finanziamenti per 400 milioni di dollari da parte di investitori del calibro di Jeff Bezos, fondatore e ceo di Amazon, ed Eric Schmidt, ex amministratore delegato di Google.

“L’impronta di carbonio di Internet era già aumentata prima della pandemia, arrivando a rappresentare circa il 3,7 per cento delle emissioni globali di gas serra. Ma l’assorbimento idrico e l’occupazione del territorio dell’infrastrutture del web, sono state ampiamente trascurate”, ha spiegato Kaveh Madani dello Yale MacMillan Center. Madani, che ha collaborato con il gruppo di Nateghi, ha scoperto la situazione varia non solo in base alla piattaforma, ma anche in base al Paese se si guarda a i tre diversi indicatori.

L’elaborazione e la trasmissione di dati negli Stati Uniti ha un’impronta di carbonio superiore del 9% rispetto alla mediana mondiale, ma il consumo di acqua e terra è inferiore rispettivamente del 45% e del 58%. Anche se la Germania, leader mondiale nelle energie rinnovabili, ha un’impronta di carbonio ben al di sotto della mediana mondiale, la sua impronta di acqua e terra è invece molto più alta.

I ricercatori stessi ammettono che si tratta di stime approssimative, ma ritengono possano servire per far luce su una tendenza e portare una comprensione maggiore dell’impatto del web, che resta ancora sostanzialmente privo di un calcolo certificato dei consumi.

