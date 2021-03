Energia, nell’anno del Covid crollano le emissioni di Co2: nel 2020 arrivano al -40% rispetto al 2005

Pubblicità

ROMA – Energia, il 2020 sarà ricordato come l’anno record per il calo dei consumi. E questo era prevedibile con quello che è accaduto tra lockdown, lavoratori in smartworking e fermo di una parte delle attività economiche. Così come era preventivabile, come logica conseguenza, un crollo delle emissioni di CO2. Il dato a sorpresa è un altro: un aumento consistente delle importazioni di tecnologie a bassa emissione (low carbon). In particolare di veicoli elettrici e ibridi, nonché di batterie. Segno evidente che, per un settore che viene dato in rapida crescita per i prossimi anni, l’Italia non ha ancora sviluppato una sua filiera e rischia di dover dipendere dall’estero.

E’ questa la sintesi di quanto accaduto nel corso del 2020 secondo l’analisi a cura dei tecnici dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile. Un documento che racconta i fatti più importanti accaduti nel settore industriale maggiormente legato alla transizione “ecologica”, per dirla con il nome del nuovo ministero creato dal governo Draghi e guidato dal fisico Roberto Cingolani, già responsabile dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Il rapporto, come abbiamo visto, presenta dati in parte attesi, in parte destinati ad aprire più di un dibattito. Il calo dei consumi di energia era prevedibile: il dato finale parla di un meno 10% complessivo. Sono compresi anche i consumi di energia per i trasporti: come Repubblica ha anticipato nei mesi scorsi, la domanda di elettricità sulla rete nazionale gestita da Terna è tornata ai livelli pre-covid, segno di una tenuta del settore industriale.

Diverso il caso dei trasporti. Come si legge nello studio “il forte calo dei consumi di energia primaria riguarda il petrolio, a causa della riduzione del traffico stradale ed aereo, questo spiega perché il calo dei consumi di energia sia stato maggiore di quello del Pil (-8,9%)”, secondo il parere di Francesco Gracceva, il ricercatore dell’Enea che ha coordinato la ricerca.

La conferma arriva anche dal dato relativo alle emissioni di CO2, scese del 12% negli ultimi dodici mesi: questo significa un livello di qualità dell’aria che non si raggiungeva da tempo, visto che si tratta del 40% in meno rispetto a quanto registrato nel 2005. Dal rapporto emerge anche come “il 30% della riduzione delle emissioni è legato a fattori virtuosi. Come la riduzione dell’intensità energetica e il minor utilizzo di fonti fossili carbon intensive, e per il 70% alla contrazione del Pil”, sempre secondo il parere di Gracceva.

Un terzo dato positivo è arrivato dal netto miglioramento dell’indice Ispred, elaborato dall’Enea per misurare la transizione energetica sulla base dell’andamento dei prezzi, sicurezza degli approvvigionamenti e decarbonizzazione. L’indice ha segnato un deciso aumento nell’ultimo anno (+38%) perché sono migliorati i prezzi (con il calo dei costi dell’elettricità) migliorati dell’80% e per un miglior indice di decarbonizzazione (+40%).

Ci sono poi i dati negativi. In particolare, l’aumento del ricorso alle importazioni per le tecnologie a basso impatto ambientale, per un valore complessivo pari a 2,2 miliardi di euro. Acquisti che hanno riguardato soprattutto pannelli fotovoltaici, componenti per il solare termico, generatori eolici e soprattutto veicoli eletrrici, ibridi e batterie. La mobilità sostenibile copre il 56% per cento delle importazioni (era il 33% soltanto l’anno prima). Con un disavanzo commerciale per le green economy estere pari a 1,1 miliardi, con una crescita del 70% rispetto a un anno fa.

Non una buona notizia, visto che si tratta di un settore che ha ampi margini di crescita nei prossimi anni e che necessita della costruzione urgente di una filiera italiana.





