Ennio Morricone raffigurato su una moneta da 5 euro

L’immagine di Ennio Morricone passerà d’ora in poi di mano in mano grazie a una moneta appena coniata dalla Zecca dello Stato. L’omaggio al grande compositore italiano con un conio da cinque euro appartiene alla Collezione Numismatica 2021. Nella parte frontale mostra un ritratto di Morricone, circondata dalla “Repubblica Italiana” e dal nome dell’autore dell’incisione, “Cassol”. Sul retro sono raffigurate le mani del Maestro nell’atto di dirigere.

La moneta fa parte della serie “Grandi Artisti Italiani” ed è stata creata dall’autrice della Zecca dello Stato Maria Angela Cassol come omaggio all’arte di Morricone, premio Oscar e compositore di memorabili colonne sonore per il cinema. L’emissione è stata realizzata in due versioni: 5 euro in argento con una tiratura di 8 mila pezzi e 5 euro bimetallica con una tiratura di 10 mila pezzi. Anche il soggetto di questa moneta, come gli altri della Collezione Numismatica 2021, è stato scelto da una commissione composta da rappresentanti del ministero, della Zecca e da maestri d’arte.









