Equitazione, squadra azzurra tutta al femminile per il concorso completo

TOKYO – Tre donne titolari, un uomo in panchina. La squadra azzurra per il concorso completo di equitazione è fatta. Susanna Bordone, Vittoria Panizzon e Arianna Schivo saranno le tre amazzoni in gara nella più classica e spettacolare delle discipline olimpiche dello sport che accomuna cavalieri e cavalli, una gara che di disputa dal 1912 e che l’Italia ha vinto in due occasioni, con Mauro Checcoli nel 1964 (proprio a Tokyo) e con Euro Federico Roman a Mosca 1980. La scelta dei binomi azzurri è stata effettuata dal capo equipe Giacomo Della Chiesa e il team manager selezionatore Katherine Ferguson Lucheschi. Susanna Bordone, 40 anni milanese, tre figli, due Olimpiadi già alle spalle (Atene 2004 e Pechino 2008), cavalcherà Imperial Van den Holtakkers, «carattere buono, molto equilibrato, un po’ ombroso. È affidabile al mille per mille, volenteroso, si impegna, vuole fare bene, fa il suo lavoro con gioia».

Susanna Panizzon, classe 1983, papà italiano e madre scozzese, residente in Inghilterra, laureata in biologia all’Università di Bristol, atleta dell’Aeronautica Militare, due presenze olimpiche (Pechino 2008 e Londra 2012), sarà in sella al baio Super Cillious. Binomio tutto al femminile, infine, con Arianna Schivo e Qefira de l’Ormeau. Schivo, 34 anni, italo-svizzera ma residente in Francia, ha alle spalle l’esperienza di Rio 2016, quando subentrò all’infortunata Panizzon e chiuse al 34° posto nel completo. Suo padre Giamarco fu azzurro a Monaco ’72. Resta a disposizione, in panchina, Stefano Brecciaroli. La gara, che si svolge tra oggi e lunedì 2 agosto, è composta di tre prove: dressage, cross country e salto a ostacoli, al termine del quale saranno assegnate le medaglie individuali e a squadre.