“Era un violento che si nascondeva dietro una facciata affascinante. Ragazze non state zitte e denunciate”

Pubblicità

Pubblicità

“Ho capito che non sono stata l’unica a subire le sue violenze, di sicuro sono stata tra le poche che ha avuto il coraggio di denunciarlo”. J. D., 25 anni, è una delle ex fidanzate di Luca Alberto Granocchia, 29 anni, milanese già condannato in secondo grado a oltre 2 anni di carcere con l’accusa di averla picchiata brutalmente e già a processo con rito immediato per i maltrattamenti e le lesioni a un’altra donna di 29 anni a cui, oltre a una serie di violenze, ha anche fratturato la mandibola. La studentessa universitaria, che vive lontano dalla sua famiglia che risiede all’estero, assistita dall’avvocato Lara Benetti, decide di parlare dopo un anno e mezzo da quella brutale aggressione, avvenuta a inizio giugno 2019.

“Non si può neanche dire che avevamo litigato, anzi avevamo appena finito di festeggiare perché avevo superato un esame”. I due avevano cenato con delle amiche ed erano rincasati presto. “Ha iniziato a parlarmi della sua famiglia, ma dopo un po’ io gli ho detto che ero stanca e che avevo bisogno di dormire perché avrei dovuto alzarmi presto il giorno dopo”. Ed è lì che, improvvisamente, Granocchia va su tutte le furie. “Ha cambiato faccia, e ha preteso di sapere di tutti i miei ex. Io ero impietrita, sono una persona molto tranquilla, tendo a non rispondere alle provocazioni, non mi piace litigare. Così ho iniziato a dire qualche nome a caso, ma lui voleva controllare i loro profili sui social network”. Così prima se la prende con i mobili di casa, e prova a sequestrarle il telefono. Poi la assale con calci e pugni sulla pancia e sulle braccia, schiaffi. La afferra per il collo, le sbatte la testa contro un muro, facendole perdere i sensi. Prima di uscire di casa le lancia addosso dell’acqua e la umilia ancora, spegnendole una sigaretta sulla mano. Come ultimo gesto prima di allontanarsi dall’appartamento, le intima di non raccontare a nessuno quanto accaduto, altrimenti manderà qualcuno ad ammazzare lei e la sua famiglia. “Mi sono trascinata sullo zerbino fuori da casa mia, coperta solo da un lenzuolo. Provavo a sibilare aiuto, ma non riuscivo a muovermi”.

Aggredì l’ex fidanzata, a processo per violenze contro la nuova compagna 20 Febbraio 2021

Dopo poco i vicini si accorgono della ragazza, e chiamano il 118. “Quando è arrivata l’ambulanza ero cieca, tante le botte che avevo preso. Tuttora ho dei problemi alla vista”. Quello che J. in quel momento non sa è che il 29enne ha collezionato almeno un’altra querela per percosse, a maggio 2016, ed è stato già condannato a Milano nel 2018 per maltrattamenti a sua madre. Inoltre, dopo l’aggressione a J., conoscerà un’altra donna che lo denuncerà dopo essere stata pestata al punto da finire all’ospedale di Belluno, e avrà una relazione con la 29enne a cui ha poi fratturato la mandibola. “Una volta uscita dall’ospedale – racconta ancora J. – ero terrorizzata che lui potesse venire a cercarmi, o mandare qualcuno a uccidermi come aveva minacciato. Non riuscivo nemmeno a prendere il metrò da sola”. La donna piano piano scopre il passato di Granocchia. Nulla, racconta, della sua personalità lasciava trasparire simili trascorsi. “Era benestante, bene inserito, a Milano conosceva i posti giusti. E poi è davvero un ragazzo affascinate, intelligente, spigliato, con tantissime idee, in grado di farsi adorare da tutti”. Durante la loro breve relazione, J. conosce anche sua madre. “Sono stata a cena da lei diverse volte, ma non mi ha mai mandato un segnale, chiesto se andava tutto bene. Mi è dispiaciuto”.

Nei mesi a venire, attraverso i social, la studentessa riceve informazioni da altre persone che lo avevano conosciuto, e viene a sapere di una ragazza romagnola che sarebbe stata con il 29enne circa un anno e mezzo e che avrebbe subito violenze da parte sua, senza avere mai avuto il coraggio di denunciarlo. “La speranza è che, se ci sono state altre persone ad avere subito violenze da parte sua, si facciano avanti. È importante che questo avvenga, perché non capiti più a nessun’altra quello che è accaduto a me”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest