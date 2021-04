Erdogan e il sofa-gate: diplomazia al lavoro con la Turchia. Ma la linea di Draghi non cambia

Pubblicità

Pubblicità

Nessuno, ventiquattr’ore dopo, è in grado di affermare con certezza se quella definizione così dura dedicata al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, “dittatore”, sia stata preparata, studiata e quindi scagliata in conferenza stampa seguendo un copione già scritto. Probabilmente no, o comunque: non tutto era stato pianificato. E nessuno può prevedere fino in fondo gli effetti di questa sortita. La sostanza, però – quella sì – ricalca una linea che Mario Draghi intende seguire nei prossimi mesi. Frutto di convinzioni consolidate e della nuova fase internazionale. Di certo, il premier è descritto in queste ore come sereno e non troppo turbato da quanto accaduto. Sia chiaro: i canali diplomatici sono già in movimento, com’è ovvio che sia in casi del genere. Ma il presidente del Consiglio non dà segnali di bruschi cambi di direzione, né di clamorose marce indietro.

Caso Von der Leyen, alla Camera una sedia vuota al centro dell’aula. Lorenzin: “Da Erdogan un’offesa all’Ue e alle donne” di Laura Mari 08 Aprile 2021

Esistono due piani, in questa partita. E vanno tenuti ben distinti. Il primo attiene all’incidente diplomatico della “sedia” negata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha generato la reazione di Draghi. Netta, pubblica, in diretta televisiva, con il logo della Presidenza del Consiglio alle spalle. La più dura registrata in Europa. Ed è culminata con due parole che non si prestano a fraintendimenti: la presidente della Commissione è stata “umiliata” e, soprattutto, Erdogan è un “dittatore” con cui comunque “si ha bisogno di collaborare”.

La reazione di Ankara, immediata, ha portato alla convocazione dell’ambasciatore italiano in Turchia. E anche il ministro degli Esteri si è subito scagliato contro l’ex banchiere centrale. A fronte di questi eventi, molto si è messo in moto. “Se ne stanno occupando le diplomazie”, fanno sapere da Palazzo Chigi a metà giornata. Significa che i contatti tra le due rappresentanze sono in corso. Significa che il premier italiano ha già avuto modo di discutere della questione con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al telefono. E che nelle prossime ore incontrerà il responsabile della Farnesina, appena farà rientro in Italia reduce da due giorni di missione in Malì.

Lo schiaffo di Erdogan a von der Leyen e il silenzio dell’altro uomo Michel di Natalia Aspesi 07 Aprile 2021

Ridurre il danno significa anche gradire la scelta di Matteo Salvini di rinviare a data da destinarsi il sit-in – previsto per stamane – di fronte alla rappresentanza diplomatica turca nella Capitale. Questa, dunque, è la tela diplomatica. Che sarà condizionata, evidentemente, anche dall’eventuale reazione pubblica di Erdogan, attesa per oggi ma che ancora, a sera, non è stata registrata dai media turchi. Ma le parole di Draghi vanno inquadrate anche allargando lo sguardo al contesto geopolitico internazionale. E’ questo il punto che segnalano tutti gli interlocutori di Palazzo Chigi, in queste ore. Un filo che partendo da Bruxelles, arriva fino a Tripoli e Washington.

È cronaca che Draghi abbia di recente visitato la Libia, nel corso del suo primo viaggio internazionale. In quello scacchiere Ankara gioca da oltre un anno una partita assai aggressiva, proprio in un teatro tradizionalmente caro a Roma. Gli interessi, è evidente, non collimano, anche se questa “concorrenza” non basta da sola a spiegare l’affondo verbale del premier italiano. E infatti c’è di più. L’attivismo di Draghi va letto alla luce della nuova fase che potrebbe presto aprirsi in Europa e che, di certo, si è già aperta negli Stati Uniti.

Sofa-gate, Michel e le gelosie per Von der Leyen: “Ha deciso lui il protocollo, adesso si deve dimettere” dal nostro corrispondente Alberto d’Argenio 08 Aprile 2021

L’imbarazzo con cui Bruxelles ha reagito al caso della “sedia” è emblematica, e sotto gli occhi di tutti. In questo senso, il premier ha scelto scientificamente di intestarsi la reazione più dura contro Erdogan. L’ambizione pare quella di conquistare un ruolo centrale nel Continente. In questo, interpretando anche alcuni indizi che arrivano dagli Stati Uniti.

Non sono solo le mosse di Joe Biden rispetto alla Russia, o quell’esplosivo “killer” scelto per definire Putin. Nel corso dell’ultimo Consiglio europeo, il presidente degli Stati Uniti ha selezionato concetti durissimi verso le autocrazie e indicato la rotta ai partner Ue: “Stando insieme, fianco a fianco, Usa e Unione europea possono dimostrare che le democrazie sono più adatte a proteggere i cittadini”. Chi conosce la filosofia di Draghi non nasconde la sintonia con questo approccio. E d’altra parte, anche il linguaggio sembra adattarsi alla nuova era, con quali conseguenze “sul campo” si vedrà.

Vaccini, Draghi: “Priorità a over 75. Riaperture più facili in regioni avanti con immunizzazioni”. Su Von der Leyen: “Erdogan un dittatore”. E la Turchia convoca l’ambasciatore di Valeria Forgnone 08 Aprile 2021

Nel frattempo, vanno registrate alcune reazioni gelide con cui a Bruxelles è stata accolta la sortita del premier italiano. “La Turchia è un Paese che ha un Parlamento eletto e un presidente eletto – ha detto oggi un portavoce della Commissione, interpellato sulle parole di Draghi – verso il quale nutriamo una serie di preoccupazioni e con il quale cooperiamo in molti settori. Si tratta di un quadro complesso, ma non spetta all’Ue qualificare un sistema o una persona”. Una freddezza che non sembra però scalfire le convinzioni dell’ex banchiere. Che, spiegano da più fronti, ha sempre usato e continuerà a usare un linguaggio diretto, in un certo senso non mediato e quindi anche a suo modo rischioso, soprattutto rispetto alle potenze esterne all’alleanza democratica occidentale. Ma che nello stesso tempo promette comunque, in nome della real politik, di continuare a promuovere il dialogo con questi leader, in nome di un pragmatismo necessario.





Go to Source

Tweet Share Pinterest