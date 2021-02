Erika Stefani alle Politiche della disabilità, dopo una breve esperienza nel primo governo Conte

Era già entrata nel governo Conte 1, l’avvocata Erika Stefani, senatrice della Lega. Veneta di Valdagno, in provincia di Vicenza, 49 anni, è la nuova ministra per le Politiche della disabilità. Nel primo governo Conte era stata invece agli Affari regionali e alle Autonomie. Ha studiato giurisprudenza a Padova. Il debutto in politica con le amministrative del 1999 come consigliera del comune di Trissino, in una lista civica, Insieme per Trissino. Quindi, l’adesione alla Lega Nord, e l’elezione alle amministrative del 2009 con la lista Progetto Trissino-Lega Nord, dove ricopre le cariche di vicesindaco e assessore all’urbanistica ed edilizia privata. La ‘svolta’

politica vera e propria c’è stata ‘solo’ nel 2013, quando alle politiche è stata eletta senatrice con la coalizione di centrodestra. È stata rieletta al Senato in occasione delle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Vicenza. Ora torna in campo con Draghi in un ministero che la Lega aveva più volte invocato.