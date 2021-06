Eriksen dimesso dall’ospedale di Copenaghen: “Grazie a tutti, sto bene”

Pubblicità

Christian Eriksen ha lasciato l’ospedale di Copenaghen, dove era ricoverato da sabato dopo il malore in campo e dove ieri gli è stato impiantato un defibrillatore sotto pelle. La federazione danese, che ha dato la notizia delle dimissioni, ha riferito anche le parole del calciatore dell’Inter: “Grazie a tutti per i messaggi, sto bene”.

Eriksen, dopo aver lasciato il Rigshospitalet, ha visitato i compagni della nazionale danese a Helsingør. Da lì è tornato a casa per trascorrere del tempo con la sua famiglia. “Grazie per l’enorme numero di saluti – è stato incredibile da vedere e da sentire. L’operazione è andata bene e sto andando bene date le circostanze. È stato davvero bello rivedere i ragazzi dopo la fantastica partita che hanno giocato ieri sera. Non c’è bisogno di dire che lunedì contro la Russia farò il tifo per loro”, le parole di giocatore 29enne. Ora per lui si apre la lunga strada della riabilitazione e della speranza di un ritorno alle gare, dopo l’arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia.

